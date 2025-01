Mercato Stade Brestois : Axel Camblan prêté à Valenciennes FC

Peu utilisé par le Stade Brestois en Ligue 1, Axel Camblan poursuit sa saison en National 1. Le jeune ailier droit de 21 ans a rejoint Valenciennes FC dans le cadre d’un prêt pour tenter de relancer sa carrière en division inférieure.

Valenciennes FC accueille Axel Camblan

Arrivé au Stade Brestois en 2018, Axel Camblan a peu à peu grimpé les échelons, jouant d’abord avec l’équipe U19 puis avec la réserve brestoise. En juillet 2022, il a signé son premier contrat professionnel avec le club breton. Malgré sa détermination, l’ailier n’a pas pu s’imposer en raison de la forte concurrence à son poste.

Très peu utilisé en Ligue 1, il a été prêté à l’US Concarneau, avant de revenir à Brest en juillet 2023. Cependant, son temps de jeu est resté limité, avec seulement deux matchs de 23 minutes cette saison. Relegué sur le banc, Axel Camblan a finalement choisi de prendre la direction de Valenciennes FC.

Le @SB29 informe du prêt de son ailier de 21 ans Axel Camblan au @VAFC, pensionnaire de National, jusqu'à la fin de la saison.



L’ensemble du club lui souhaite une belle seconde partie de saison. 🔴⚪ pic.twitter.com/gv5GpTBJYl — Stade Brestois 29 (@SB29) January 6, 2025

Le 6 janvier 2025, le Stade Brestois a officialisé son prêt de six mois au Valenciennes FC, club évoluant en National 1. Dans une interview accordée à la presse du club, le jeune talent français a exprimé son enthousiasme :

« Je suis très content d’arriver à VA. J’espère retrouver du temps de jeu et prendre du plaisir sur le terrain. Mon objectif est de gagner le plus de matchs possible. J’ai déjà joué six mois en National à Concarneau, où nous avons réussi à monter. Pourquoi ne pas reproduire cet exploit avec Valenciennes ? »

Grâce à ce prêt, Axel Camblan pourra retrouver la confiance nécessaire pour relancer sa carrière. Sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2027, il est actuellement évalué à 400 000 euros. De son côté, le Stade Brestois espère qu’une expérience réussie à Valenciennes FC permettra à l’ailier de revenir plus fort pour la saison prochaine.