Mercato PSG : C’est confirmé, une offre dingue tombe pour Mohamed Salah

Ces dernières semaines, une rumeur a enflammé le mercato du PSG : l’intérêt du club parisien pour Mohamed Salah. L’attaquant égyptien a d’ailleurs laissé entendre qu’il s’agissait potentiellement de sa dernière saison à Liverpool, ouvrant la porte à de nombreuses spéculations. Le Paris SG pourrait donc tenter sa chance pour l’ailier de 32 ans avec une offre mirobolante.

Mercato PSG : Intérêt confirmé pour Mohamed Salah

Le mercato s’annonce particulièrement intéressant du côté du Paris Saint-Germain. En quête d’un nouvel attaquant depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club de la capitale pourrait tenter un gros coup en misant sur Mohamed Salah. Les négociations de prolongation entre l’Égyptien et Liverpool patinent, son contrat expirant en juin prochain.

Il faut dire que son salaire conséquent ne facilite pas les choses pour les Reds. Les négociations entre l’ailier de 32 ans et le club anglais traînent en longueur. Son contrat juteux, estimé à 500 000 euros par semaine, complique la tâche de Liverpool, qui pourrait avoir du mal à satisfaire les exigences salariales de son joueur vedette pour une prolongation de contrat. Le journaliste Julien Laurens a apporté des précisions sur la situation de Salah lors de l’émission Génération After sur RMC.

« Il n’y a rien de nouveau dans la déclaration de Mohamed Salah sur son avenir. À 32 ans, il gagne 500.000 euros par semaine. Il est compliqué de lui offrir la durée de contrat qu’il souhaiterait, car il aimerait plus d’un an supplémentaire à ce niveau salarial. La négociation ne sera pas facile financièrement pour que Liverpool puisse le garder », explique le consultant sportif.

Poursuivant, Julien Laurens a rappelé que « mais sinon, il n’a jamais dit qu’il avait fait son choix, qu’il partirait et mettrait fin aux négociations. On a fait les gros titres en Angleterre alors qu’il n’a rien dit de nouveau. Salah est en position de force. S’il décide de partir, c’est parce qu’il aura des offres. Sinon, il acceptera ce que Liverpool lui propose, il ne restera pas sans club. Il sait très bien qu’il y aura des clubs intéressés, à commencer par le PSG. »

Le PSG se tiendrait donc à l’affût de l’évolution de la situation. En cas de départ confirmé, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à faire le nécessaire pour l’attirer en France l’été prochain.

Une offre « sensationnelle » sur la table pour Salah

En effet, selon les informations de la presse britannique, le Paris SG pourrait frapper un très gros coup en recrutant Mohamed Salah en tant qu’agent libre à la fin de la saison. À en croire TeamTALK, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà formulé une offre « sensationnelle » pour le numéro 11 des Reds. Pour autant, Salah est encore loin d’une signature à Paris.

Malgré les propos du joueur et la lenteur des négociations, Liverpool n’a pas encore dit son dernier mot et continue de travailler dans le sens d’une prolongation. Quoi qu’il en soit, l’ancien ailier de Chelsea ne manque pas de prétendants s’il venait à quitter les bords de la Mersey. Le média britannique indique notamment qu’en dehors du club de la capitale, l’Arabie Saoudite et la Juventus Turin seraient également sur les rangs pour Mohamed Salah. Affaire à suivre donc…