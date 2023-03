PSG Mercato : Mohamed Salah répond cash pour un transfert à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 02 mars 2023 à 12:56

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Mohamed Salah, annoncé au PSG, voudrait quitter Liverpool l’été prochain. Son agent fait le point.

D’après plusieurs sources anglaises, Mohamed Salah pourrait imiter Sadio Mané et quitter les rangs de Liverpool au terme de la saison en cours. En effet, alors que l’équipe de Jürgen Klopp pointe actuellement à la 7e place du classement de Premier League, l’attaquant égyptien aurait prévu de changer d’air en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Des confidences qui sont arrivées aux oreilles de plusieurs autres grands clubs européens, notamment le PSG.

Dans l’éventualité d’un départ de Lionel Messi, le champion de France en titre surveillerait la situation de Mohamed Salah en vue d’un transfert l’été prochain. Selon The Transfer Window Podcast, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, serait même déjà en contact avec l’entourage de la star d’Anfield, dont la venue serait vue par le Qatar comme un bon deal sur le plan sportif et marketing. Seulement, tout cela semble totalement faux, à en croire les propos du représentant du double Ballon d’Or africain (2017 et 2018).

PSG Mercato : Mohamed Salah ne pense pas à un départ de Liverpool

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 42 millions d’euros, Mohamed Salah ne compte pas quitter Liverpool de sitôt. Surtout pas dans une période trouble. En effet, alors que le nom de son client est associé au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone pour le prochain mercato estival, l’agent de l’ancien ailier de Chelsea a fait une sortie pour apporter de la lumière sur la situation de son protégé.

Dans des propos accordés au journaliste italien, Fabrizio Romano, Ramy Abbas a fermement démenti les rumeurs concernant son avenir, surtout à propos des rumeurs de départ si Liverpool ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

« C’est n’importe quoi. Ce sujet n’a jamais fait l’objet de la moindre discussion ou réflexion. Ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions n’a jamais traversé nos esprits », a déclaré l’agent de Mohamed Salah. Aux dernières nouvelles, CaughtOffside rapporte ce jeudi que la direction parisienne n’aurait jamais envisagé une arrivée du natif de Nagrig. En quête d’un grand attaquant pour la saison prochaine, les Rouge et Bleu viseraient un profil plus jeune que le numéro 11 du club de la Mersey âgé de 30 ans.