Mercato ASSE : Après Stassin, une nouvelle pépite belge visée par Saint-Etienne

L’ASSE serait sur un autre joli coup en Belgique une semaine après l’ouverture officielle du mercato d’hiver. Après Lucas Stassin, le club stéphanois viserait une pépite du Club Bruges.

Mercato : L’ASSE lorgne Chemsdine Talbi du Club Bruges

Une nouvelle piste pour l’ASSE a été révélée : elle mène tout droit au prodige du Club Bruges, Chemsdine Talbi (19 ans). Selon les informations de l’insider GaelB42, il est suivi de près par les recruteurs de Kilmer Sports Ventures.

Ivan Gazidis estime que le jeune ailier droit belge est aussi talentueux et prometteur que son compatriote Lucas Stassin. Convaincue du potentiel de ce dernier, l’AS Saint-Etienne n’avait pas hésité à investir 10 millions d’euros pour son transfert depuis le KVC Westerlo, en Belgique.

Et l’avant-centre de 20 ans, auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 13 matchs disputés, commence à donner satisfaction. Il a notamment brillé lors de la victoire de l’ASSE contre le Stade de Reims (3-1) samedi dernier, délivrant une passe décisive et inscrivant un but face aux Rémois.

La valeur de Chemsdine Talbi estimée à 3 M€

Mais contrairement à la recrue estivale des Verts, Chemsdine Talbi pourrait coûter moins cher. D’après les estimations de Transfermarkt, il est évalué à 3 millions d’euros sur le marché des transferts. En revanche, son contrat, qui court jusqu’en juin 2028, pourrait inciter les dirigeants de Bruges à faire monter les enchères.

Cette saison, la pépite convoitée par l’ASSE a marqué 5 buts et délivré une passe décisive en 14 matchs joués en Jupiler Pro League, le championnat de l’élite belge.