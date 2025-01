Mercato Stade Rennais : Brice Samba vers le SRFC, les détails du deal !

Le gardien de but du RC Lens, Brice Samba, est une priorité du Stade Rennais pendant ce mercato hivernal. Le SRFC lui aurait proposé un énorme salaire.

Brice Samba est sur le point de quitter le RC Lens cet hiver et de s’engager avec le Stade Rennais. Le SRFC et le RCL semblaient avoir trouvé un accord autour de 15 millions d’euros pour le transfert de l’international français, mais les Sang et Or ont décidé ces derniers jours de conserver leur portier. Une décision qui complique les plans de Rennes.

Mais Pierre Dréossi, directeur général du RCL, a indiqué ce dimanche sur DAZN que les négociations avec le SRFC pour le transfert de Brice Samba sont toujours en cours, malgré quelques tensions. Les deux camps pourraient bientôt trouver un accord définitif pour boucler le deal.

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, n’est pas satisfait des performances de Steve Mandanda et cible Brice Samba pour créer de la concurrence à ce poste. Le Lensois pourra devenir le gardien numéro un dès son arrivée à Rennes. La boude de Steve Mandanda lors de la rencontre face à l’OGC Nice en Ligue 1 en ouverture de la 16e journée va pousser Jorge Sampaoli à le reléguer sur le banc dès l’arrivée d’un nouveau gardien de but.

Christophe Dugarry, membre de la Dream Team RMC Sport, a donné des détails sur le salaire proposé à Brice Samba. L’international français toucherait un salaire élevé s’il pose ses valises à Rennes. « Quand je vois Rennes capable de proposer 700 000 euros à Seko Fofana, et 500 000 euros au gardien qui va venir de Lens (Brice Samba) …Mais les gars, ne vous étonnez pas de n’avoir que des mauvaises idées et que votre club souffre. », a-t-il dit.

On ignore pour le moment si ces chiffres sont vrais.