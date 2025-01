ASSE : Un nouveau directeur sportif pour un nouveau projet à Saint-Etienne ?

L’ASSE est en pleine mutation depuis le rachat du club par Kilmer Group. Si Loïc Perrin occupe actuellement le poste de directeur sportif, son avenir à ce poste pourrait être remis en question.

ASSE : Un nouveau projet, de nouvelles ambitions pour Saint-Etienne

Les investisseurs canadiens souhaitent donner un nouvel élan à l’AS Saint-Etienne. Pour cela, ils envisagent de renforcer l’organigramme et de recruter un profil plus expérimenté pour s’occuper du recrutement. Loïc Perrin, bien que très apprécié des supporters de l’ASSE, pourrait ne pas correspondre aux exigences de ce nouveau projet.

Le futur directeur sportif de l’ASSE devra disposer d’un réseau étendu et d’une expérience avérée dans le domaine du recrutement. L’objectif est de permettre au club de se renforcer qualitativement et de viser les sommets du football français.

Ce changement de direction sportive s’inscrit dans une volonté de professionnalisation accrue du club. Les nouveaux investisseurs souhaitent doter l’ASSE d’une structure plus performante pour atteindre les objectifs fixés.

Quelles perspectives pour Loïc Perrin à Saint-Etienne ?

Si Loïc Perrin devrait probablement quitter ses fonctions de directeur sportif, il n’est pas certain qu’il quitte le club. Les dirigeants stéphanois envisageraient de lui confier de nouvelles responsabilités au sein du club, afin de conserver son expertise et son attachement aux couleurs vertes.

Ce mercato hivernal pourrait être une période charnière pour l’avenir de Loïc Perrin. Si les dirigeants stéphanois décident de procéder à un changement, les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir du club.