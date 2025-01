Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré confirme le départ d’Alban Lafont !

Les rumeurs se sont avérées. Alban Lafont ne portera plus les couleurs du FC Nantes. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a annoncé le départ imminent du gardien de but français.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré acte le départ d’Alban Lafont du FCN

Le divorce est consommé entre le FC Nantes et son gardien de but, Alban Lafont. L’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a annoncé ce mercredi le départ imminent du gardien de but, écarté du groupe professionnel du FCN. Une décision radicale motivée par des performances jugées insuffisantes et un manque d’implication.

Depuis quelques semaines, Antoine Kombouaré a opté pour un changement de gardien et a préféré s’appuyer sur Patrick Carlgren. L’arrivée d’Anthony Lopes cet hiver a davantage compliqué sa situation. Alban Lafont a disputé 12 rencontres avec le FCN depuis le début de cette saison.

« Alban Lafont est en instance de départ. À partir de ce moment-là, il est à l’écart du groupe… Je souhaite vraiment qu’il trouve un club pour qu’il puisse s’épanouir et jouer tout simplement… J’ai préféré, en discutant avec lui, le mettre à l’écart du groupe pour qu’il puisse se concentrer sur son départ et qu’on travaille nous sur ce qui est important. Moi, je voulais des garçons impliqués à 100 %. », a expliqué Antoine Kombouaré en conférence de presse ce mercredi 8 janvier 2025.

Désormais sur le départ du FC Nantes, Alban Lafont va devoir se trouver un nouveau point de chute. Certains clubs pourraient être intéressés par son profil, malgré les récentes difficultés. Selon les informations de Livefoot, Alban Lafont pourrait rebondir en Premier League ou en Liga. Sous contrat jusqu’en juin 2027, la valeur marchande d’Alban Lafont est estimée à 7 millions d’euros.