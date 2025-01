Mercato RC Lens : Pau Lopez, un fiasco orchestré par une erreur de Gérone !

Pau Lopez aurait pu être la deuxième recrue du RC Lens de ce mercato d’hiver. Mais le transfert du gardien de but, annoncé avec enthousiasme, a finalement été annulé. Une décision surprenante due à une incompréhension des règles de l’UEFA par le FC Gérone.

Mercato RC Lens : Une annonce officielle, puis un revirement spectaculaire pour Pau Lopez

La signature de Pau Lopez au RC Lens a pris une tournure rocambolesque et inattendue. Le club sang et or avait annoncé en grande pompe l’arrivée en prêt du gardien de but espagnol. Le joueur avait même passé sa visite médicale avec succès pour un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison, alors que le RCL venait de perdre Brice Samba parti au Stade Rennais.

« Du « sang et or » catalan aux Sang et Or ! Fort de sa grande expérience du haut niveau (360 matchs dont 48 en compétitions européennes), l’international espagnol (2 sélections) Pau Lopez rallie l’Artois. Doté d’excellents réflexes et d’un bon jeu au pied, le gardien de 29 ans est prêté par l’Olympique de Marseille, jusqu’en juin 2025, avec option d’achat », avait publié le club lensois.

Cependant, quelques heures plus tard, le club lensois a été contraint d’annoncer l’annulation du transfert.

Une erreur de casting de Gérone qui bloque l’arrivée de Pau Lopez au RCL

La raison de ce revirement ? Une erreur de la part de Gérone. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club espagnol s’est rendu compte tardivement qu’il n’avait inscrit que deux gardiens sur sa liste UEFA. Avec le départ de Pau Lopez, il ne lui restait plus qu’un seul portier qualifié, ce qui mettait l’équipe en grande difficulté en cas de blessure.

Pour pallier cette situation, Gérone a donc décidé de conserver Pau Lopez jusqu’à la fin de la phase de groupes de la Ligue des Champions, provoquant ainsi la colère du RC Lens et de l’agent du joueur. Le club de la Liga a en effet annoncé vouloir garder le joueur jusqu’au 29 janvier, de quoi révolter les dirigeants sang et or.

« Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature », a révélé le Racing Club de Lens dans un communiqué.

Le RC Lens se retrouve donc dans une situation délicate alors que le mercato d’hiver bat son plein. Le club devra rapidement trouver une solution pour renforcer sa position de gardien de but.