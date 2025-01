PSG Mercato : C’est confirmé, Khvicha Kvaratskhelia en route pour le Paris SG

La possibilité de voir Khvicha Kvaratskhelia au PSG lors de ce mercato hivernal se précise de plus en plus. Les choses seraient en train de s’accélérer entre l’attaquant du Napoli et le Paris SG.

PSG Mercato : Khvicha Kvaratskhelia veut rejoindre le Paris SG cet hiver

Après la tentative avortée de l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia semble sérieusement se rapprocher du Paris Saint-Germain cet hiver. Contrairement au dernier mercato estival, le SSC Naples ne serait plus opposé à un départ de son attaquant de 23 ans, l’international géorgien n’ayant pas répondu favorablement à la dernière offre de prolongation proposée par sa direction.

Cette situation représente une opportunité pour le Paris SG, qui serait prêt à faire le nécessaire pour attirer Kvaratskhelia en Ligue 1 durant ce mois de janvier. D’autant que l’international géorgien de 23 ans aurait d’ores et déjà signifié à sa direction qu’il veut rejoindre les rangs du PSG cet hiver. « Khvicha Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG », rapporte Santi Aouna de Foot Mercato sur Twitter.

De son côté, le journaliste Gianluca Di Marzio confirme la relance du PSG et un possible transfert cet hiver. « À Naples, une ouverture pour la vente de Kvaratskhelia en janvier est envisageable. Des contacts existent avec le PSG, mais l’affaire ne se concrétisera qu’aux conditions fixées par les Italiens », explique le spécialiste mercato. Aux dernières nouvelles, le Paris SG serait même déjà passé à l’action pour recruter Khvicha Kvaratskhelia.

Milan Skriniar envoyé à Naples pour attirer Kvaratskhelia à Paris ?

En effet, selon les renseignements de Foot Mercato, « Paris propose une somme importante, dont le montant n’a pas encore filtré, ainsi que Milan Skriniar à Naples pour récupérer Khvicha Kvaratskhelia. Intéressés par le renfort du défenseur central, « les Partenopei ont formulé une offre de contrat à l’international slovaque, avec un salaire moins important que celui qu’il perçoit actuellement au PSG. Skriniar souhaiterait que le Paris Saint-Germain compense cette différence salariale avant d’accepter l’offre napolitaine. »

Avant de donner son accord à un éventuel transfert à Naples, Milan Skriniar souhaiterait donc que la différence salariale soit prise en charge par le PSG. Une condition essentielle pour que l’opération puisse se concrétiser. Cet échange potentiel pourrait marquer un tournant dans les stratégies des deux clubs, avec un PSG déterminé à renforcer son secteur offensif et un Naples désireux de solidifier sa défense. Les prochaines heures s’annoncent cruciales dans cette affaire.