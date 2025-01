Mercato PSG : Luis Enrique tranche pour le transfert de Kvaratskhelia au Paris SG

Et si le PSG réussissait finalement à arracher Khvicha Kvaratskhelia au SSC Naples durant ce mercato hivernal ? L’attaquant géorgien aimerait rejoindre Paris et le club italien ne s’opposerait plus à son départ. Mais qu’en pense Luis Enrique ?

Mercato PSG : Le Paris SG relance le feuilleton Kvaratskhelia

Après avoir refusé la dernière proposition de prolongation de sa direction, Khvicha Kvaratskhelia aurait clairement fait comprendre au SSC Naples qu’il souhaite rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain cet hiver. Face à la détermination du joueur de 23 ans, le club italien serait désormais ouvert pour négocier un transfert avec le Paris SG qui serait déjà en négociations pour trouver un accord.

D’après le journaliste Fabrizio Romano, le club français est le favori pour signer l’international géorgien pour lequel le Napoli aurait fixé un tarif de 80 millions d’euros. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia aurait trouvé un accord contractuel avec le Champion de France en titre.

Pour remplacer son ailier, Antonio Conte, l’entraîneur du Napoli, aurait jeté son dévolu sur l’international kosovar Edon Zhegrova du LOSC. D’après L’Équipe, après avoir essuyé un échec l’été dernier, les dirigeants parisiens seraient optimistes quant à une arrivée de Kvaratskhelia cet hiver. L’ancien partenaire de Victor Osimhen faisant l’unanimité au sein de la direction parisienne.

Luis Enrique valide le transfert de Khvicha Kvaratskhelia

Désireux d’attirer un nouvel ailier capable d’offrir une belle concurrence à Bradley Barcola, le PSG pourrait frapper un très gros coup dans ce mois de janvier avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Proche de signer le Géorgien l’été dernier, le club de la capitale français pourrait réussir à convaincre le Napoli cet hiver. Surtout que Kvaratskhelia fait l’unanimité au sein des décideurs parisiens.

À en croire le journal L’Équipe ce jeudi soir, le profil de Kvaratskhelia serait particulièrement apprécié par le conseiller sportif Luis Campos, mais surtout par l’entraîneur des Rouge et Bleu, Luis Enrique. Le technicien espagnol aurait notamment validé l’arrivée du natif de Tbilissi depuis le mois de juin passé, selon le quotidien sportif. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG voudront investir 80 millions d’euros pour le recruter d’ici le 3 février et la fin du mercato hivernal.