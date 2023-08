C'est dans les tuyaux depuis quelques jours maintenant, un ancien de l'OM va passer sa visite médicale ce mercredi pour s'engager en faveur de l'OL.

Mercato OL : Duje Caleta-Car passe sa visite médicale

Passé par la Ligue 1 entre 2018 et 2022, du côté de l'OM, Duje Caleta-Car devrait rejoindre l'autre olympique dans les prochaines heures. En effet, le défenseur acheté par Southampton il y a une saison contre environ 8 millions d'euros est sur le point de s'engager avec l'OL, comme l'explique The Telegraph. Un retour en Ligue 1 qui pourrait faire du bruit, surtout lorsque l'on connaît la rivalité existante entre Lyonnais et Marseillais.

À seulement 26 ans, l'international croate (23 sélections) dispose déjà d'une belle expérience, notamment dans l'élite du championnat de France, puisqu'il a pris part à plus de 100 matchs de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. De plus, l'arrivée de Duje Caleta-Car pourrait faire bouger les choses dans le dossier Castello Lukeba, alors que les Gones veulent rejeter la dernière proposition du RB Leipzig pour leur jeune défenseur central. À moins que l'objectif de Laurent Blanc soit d'associer les deux hommes au sein de sa charnière centrale.

L'OL va débourser 5 millions d'euros pour Duje Caleta-Car

Toujours selon le média anglais, l'Olympique Lyonnais devrait débourser 5 millions d'euros pour s'offrir Duje Caleta-Car, ce qui pourrait bien s'apparenter à une belle affaire, d'autant que Southampton va perdre de l'argent dans cette transaction, eux qui l'avaient acheté plus cher, il y a une saison, à l'OM. C'est donc une troisième arrivée qui se profile du côté de l'OL dans ce mercato assez calme, notamment dans le sens des arrivées.

Hormis l'attaquant Rafael Santos Borré, de l'Eintracht Francfort, les pistes sont assez peu nombreuses du côté de l'OL, qui se démène, pour le moment, afin de conserver certains de ses joueurs importants. C'est le cas pour Bradley Barcola, suivi de près par le PSG.