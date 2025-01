Mercato ASSE : Les nouvelles sont bonnes pour cette piste de Saint-Etienne

L’ASSE pourrait bien renforcer son couloir gauche au cours de ce mercato d’hiver. Saint-Etienne est sur une piste prometteuse qui pourrait être bouclée dans les prochains jours.

Mercato ASSE : Amine Cherni, le rêve de Saint-Etienne bientôt une réalité ?

L’ASSE continue de travailler activement sur le mercato hivernal. Le club forézien est sur la piste de plusieurs joueurs pour renforcer son effectif avec une attention particulière accordée à la défense. Une d’elles semble d’ailleurs se dessiner de plus en plus. Après avoir manifesté son intérêt l’été dernier, l’AS Saint-Etienne serait toujours sur les traces d’Amin Cherni, le latéral gauche du Stade Lavallois.

Selon les dernières informations d’Oxigène Radio, le joueur de 23 ans serait ouvert à un départ dès cet hiver. Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain, Amin Cherni ne serait pas contre un nouveau challenge, notamment en Ligue 1 avec un club ambitieux comme Saint-Étienne.

Un renfort de choix pour la défense de Saint-Etienne ?

Révélation de la Ligue 2 la saison dernière, Amin Cherni a confirmé tout son talent cette saison. Son profil de latéral offensif et sa polyvalence en font un joueur très intéressant pour l’ASSE. Sa venue permettrait de renforcer la concurrence à ce poste et d’apporter un plus dans le jeu offensif de l’équipe.

Reste à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un accord sur le montant du transfert. Le Stade Lavallois, qui lutte pour les premières places en Ligue 2, ne voudra pas brader son joueur. Saint-Etienne devra donc sortir le chéquier si elle souhaite s’attacher les services d’Amin Cherni dès cet hiver.