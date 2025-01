Mercato Stade Rennais : Henrik Meister en route vers Pise !

L’attaquant danois Henrik Meister va quitter le Stade Rennais dans les prochains jours. Le SRFC et Pise ont presque bouclé le deal.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC va prêter Henrik Meister à Pise

Le jeune attaquant danois, Henrik Meister est sur le point de faire ses valises et quitter le Stade Rennais. Recruté lors du dernier mercato estival en provenance de Sarpsborg 08 pour renforcer l’attaque rennaise, Henrik Meister ne parvient pas à s’imposer en Bretagne. Le jeune Danois de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2028, a disputé seulement 4 rencontres avec le SRFC cette saison.

Henrik Meister avait pourtant bien entamé la saison avec le Stade Rennais et a même inscrit un but lors de sa première apparition. Mais depuis quelques semaines, le jeune attaquant danois voit son temps de jeu se réduire considérablement. Afin de lui permettre de gagner en expérience et de retrouver du temps de jeu, le Stade Rennais a décidé de le prêter au Pisa Calcio, actuellement deuxième de Serie B. Son profil intéresse cette formation italienne qui veut le relancer.

Selon L’Équipe, il s’agit d’un prêt, assorti d’une option d’achat supérieure à 7 millions d’euros. Lié au Stade Rennais jusqu’en 2028, la valeur marchande de Henrik Meister est estimée à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.