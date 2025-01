Mercato Stade Rennais : 5 départs programmés au SRFC cet hiver

Le Stade Rennais va se séparer de certains joueurs pendant ce mercato hivernal. Cinq joueurs n’entrent pas dans les plans du technicien du SRFC, Jorge Sampaoli, et sont poussés vers la sortie.

Mercato Stade Rennais : 5 départs bientôt bouclés au SRFC

Le Stade Rennais va boucler certains départs pendant ce mercato hivernal pour favoriser l’arrivée de nouvelles recrues. Au moins cinq joueurs vont plier bagage pour se relancer ailleurs.

Glen Kamara

Moins d’un an après son arrivée au Stade Rennais en provenance de Leeds United, Glen Kamara pourrait déjà faire ses valises et quitter le SRFC. Le milieu de terrain finlandais ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ de Jorge Sampaoli au SRFC. Le Finlandais a fait 13 apparitions en Ligue 1 avec les Rouge et Noir cette saison.

Selon les informations de Les Transferts, plusieurs clubs de Premier League se positionnent pour le recruter. Southampton, Ipswich Town, Burnley, Sunderland et Middlesbrough seraient tous intéressés par le profil de l’international finlandais. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros.

Jota

L’attaquant portugais a rejoint le Stade Rennais lors du dernier mercato estival en provenance d’Al-Ittihad. Le Portugais, lié au Stade Rennais jusqu’en 2027, ne parvient pas à retrouver son niveau de jeu au Roazhon Park. Depuis son arrivée au SRFC, il a fait seulement 10 apparitions avec les Rouge et Noir. Pour lui permettre de disposer d’un bon temps de jeu et continuer sa progression, il pourrait être prêté à un nouveau club cet hiver. La pépite portugaise vaut 8 millions d’euros selon Transfermarkt.

Baptiste Santamaria

Baptiste Santamaria est aussi sur la liste des potentiels départs de Rennes cet hiver. Relégué sur le banc par Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur rennais, Baptiste Santamaria ne rentre plus dans les plans du club. Titulaire régulier sous la houlette de l’ancien coach Julien Stéphan, le milieu de terrain de 29 ans n’a fait que 11 apparitions en Ligue 1 avec les Rouge et Noir depuis le début de cette saison. Baptiste Santamaria devrait alors quitter le Stade Rennais pour se relancer ailleurs.

Selon les informations de L’Équipe, Baptiste Santamaria privilégie un départ à l’étranger plutôt qu’un nouveau challenge en Ligue 1. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du crack français est estimée à 7 millions d’euros.

Christopher Wooh

Le défenseur camerounais Christopher Wooh pourrait quitter le Stade Rennais cet hiver. Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à la tête du Stade Rennais, Christopher Wooh a vu son temps de jeu se réduire considérablement. Selon les informations de TBR Football, un géant de Premier League serait en pince pour Christopher Wooh. Wolverhampton, en quête de renforts défensifs, aurait coché le nom du Camerounais. Sa valeur marchande est évaluée à 6 millions d’euros.

Henrik Meister

Le départ de Henrik Meister du Stade Rennais est imminent. Selon Le Parisien, le SRFC aurait trouvé un accord avec le club italien de Pise pour le prêt avec option d’achat d’Henrik Meister. Âgé de 21 ans, l’international espoir danois, en manque de temps de jeu sous le maillot rouge et noir, devrait ainsi découvrir le championnat de Serie B. La valeur marchande de la pépite danoise, liée au Stade Rennais jusqu’en 2028, est estimée à 3 millions d’euros.