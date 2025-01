Mercato FC Nantes : Le FCN lorgne sur Jean Onana !

Le FC Nantes veut relancer un ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants du FCN visent le milieu de terrain camerounais Jean Onana.

Mercato FC Nantes : Le FCN en pince pour Jean Onana

Le FC Nantes, en grande difficulté cette saison, cherche activement à renforcer son effectif pendant ce mercato hivernal. Pour réussir le maintien en Ligue 1 à la fin de la saison, les dirigeants du FCN veulent opérer certains changements dans l’effectif du club cet hiver.

Parmi les partants potentiels, Alban Lafont et Ignatius Ganago semblent les plus proches de la sortie. Le gardien de but français, pointé du doigt par son entraîneur pour ses mauvaises performances, ne devrait pas poursuivre l’aventure à la Beaujoire. De son côté, Ganago est annoncé avec du côté de la MLS.

Dans le sens des arrivées, le recrutement d’Anthony Lopes a déjà été officialisé, et un autre joueur pourrait bientôt arriver. Si le nom de la pépite de l’AS Monaco, Eliot Matazo circule avec insistance depuis quelques jours, un autre profil intéresse les Canaris : Jean Onana.

Selon Foot Mercato, l’ancien joueur de l’OM, actuellement à Besiktas, pourrait bien faire son retour en Ligue 1 cet hiver et rejoindre le FC Nantes. Peu utilisé en Turquie, le Camerounais de 25 ans est à la recherche d’une nouvelle destination. Cette saison, Jean Onana a fait seulement 6 apparitions avec son club. Le milieu de terrain camerounais possède déjà une solide expérience en Ligue 1.

Après des passages au FC Bordeaux, au RC Lens et à l’Olympique de Marseille, il connaît bien le championnat de France. Jean Onana pourrait apporter un plus à l’entrejeu nantais, en manque de consistance. Sous contrat à Besiktas jusqu’en 2027, la valeur marchande de l’international camerounais est estimée à 3 millions d’euros par le site Transfertmarkt.