PSG Mercato : 70M€ ! Le Paris SG tient le successeur de Kolo Muani

Alors que le départ de Randal Kolo Muani se précise de plus en plus, le PSG aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour le remplacer. Les dirigeants du Paris SG chercheraient notamment à déloger un crack de Premier League.

PSG Mercato : Un international colombien à la place de Kolo Muani ?

Contraint de vendre avant d’acheter, le Paris Saint-Germain ne se montre pas pour autant moins ambitieux durant ce mercato hivernal. En négociations avancées avec le SSC Naples pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale serait également à la recherche d’un attaquant de pointe pour compenser le départ attendu de Randal Kolo Muani.

Alors que Luis Campos souhaitait relancé la piste menant à Victor Osimhen, Luis Enrique aurait, de son côté, jeté son dévolu sur Jhon Duran. Et RMC Sport révèle ce vendredi que le numéro 9 d’Aston Villa serait désormais la priorité du PSG.

Auteur de 12 buts en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 21 ans possède le profil idéal pour s’intégrer dans le système de jeu mis en place par le technicien espagnol des Rouge et Bleu. Le média sportif indique que les dirigeants parisiens auraient d’ores et déjà entamé des discussions avec l’entourage de Jhon Duran. Le média sportif précise toutefois que le dossier ne sera pas de tout repos pour le club de la capitale française.

Aston Villa trop gourmand pour Jhon Duran ?

Arrivé à Aston Villa en janvier 2023 contre un chèque de 16 millions d’euros en provenance de Chicago Fire, Jhon Duran a rapidement vu sa côte explosée ces derniers mois après des performances XXL en Premier League. Sous les ordres d’Unai Emery, le jeune international colombien est devenu l’une des révélations du Championnat anglais cette saison.

À Paris, son profil a d’ores et déjà été validé par la direction parisienne et l’entraîneur Luis Enrique. Ces dernières semaines, la presse anglaise a notamment évoqué l’intérêt de Manchester United, du FC Barcelone et du Bayern Munich pour cet avant-centre en pleine ascension. Mais à l’heure actuelle, le Paris SG semble être le club le plus avancé sur cette piste.

Luis Campos ayant déjà initié des contact avec les représentants de Duran. De son côté, le club de Birmingham compte garder son joueur jusqu’à la fin de la saison, mais pourrait se faire à l’idée d’un départ pour un montant avoisinant les 70 millions d’euros.

Bien que les discussions ne portent pas, à ce stade, sur un échange direct de joueurs, RMC Sport révèle que le manager des Villans serait très intéressé par Marco Asensio, dont le Paris SG veut se séparer cet hiver. Le PSG pourrait donc proposer un deal incluant l’attaquant espagnol de 28 ans plus un chèque pour récupérer Jhon Duran, estimé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Affaire à suivre…