ASSE Mercato : Pierre Ekwah envoie un message fort à Saint-Etienne sur son avenir

Pour évoquer le match de l’ASSE contre le PSG, Pierre Ekwah est passé en conférence de presse vendredi. Dans ses déclarations, il ne cache pas son bien-être chez les Verts. Cela laisse-t-il présager d’un transfert définitif à Saint-Etienne ?

ASSE : Pierre Ekwah s’adapte au style de jeu d’Eirik Horneland

Pierre Ekwah, recrue estivale de l’ASSE, s’est présenté devant les médias avant son entraîneur, Eirik Horneland, au sujet du match contre le Paris Saint-Germain. Il a évoqué son nouveau rôle au sein de l’équipe des Verts sous les ordres du nouvel entraîneur norvégien.

« Quand il y a un nouveau coach, les consignes changent. Il a un style de jeu un peu différent de ce que nous avions connu auparavant. Nous essayons simplement de nous y adapter », a indiqué le milieu défensif stéphanois. « Désormais, je dois aller chercher plus haut, être un peu plus agressif, presser et aussi pouvoir garder le ballon un peu plus haut », a-t-il expliqué ensuite.

Le joueur de Sunderland heureux à Saint-Etienne : un signe avant un transfert définitif ?

Prêté à l’AS Saint-Etienne par Sunderland AFC, Pierre Ekwah est l’une des satisfactions parmi les recrues de l’été dernier. Sur le plan individuel, il se distinguait même dans les performances globalement décevantes des Verts sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio.

Grâce à ses qualités techniques et sa solidité défensive, il ne fait aucun doute que le Franco-Ghanéen va s’imposer dans le système d’Eirik Horneland. D’ailleurs, il a fait une déclaration qui en dit long sur son avenir dans le Forez. « J’ai pris du plaisir avant et j’en prends toujours maintenant », a-t-il déclaré.

« Nous avons obtenu un très bon résultat samedi dernier contre le Stade de Reims (3-1), donc c’est sûr que l’on peut se demander si c’est moi qui prends du plaisir ou si c’est l’équipe qui en prend davantage, mais c’est normal », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le prêt de Pierre Ekwah à l’ASSE est assorti d’une option d’achat, dont le montant officiel n’est pas connu. Cependant, la valeur marchande du numéro 4 des Verts est estimée à 4 millions d’euros, un montant qui correspond aux standards de Kilmer Sports Ventures.