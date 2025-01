Stade Rennais vs OM : Marseille va pulvériser le SRFC, les chiffres !

Le Stade Rennais va affronter l’OM en Ligue 1 ce soir. Les Rouge et Noir trouveront-ils la faille pour battre Marseille qui est en pleine forme sous la houlette de Roberto De Zerbi ?

Stade Rennais vs OM : Le SRFC peut-il surprendre Marseille ?

Le Stade Rennais accueille l’OM ce samedi au Roazhon Park pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux formations. Le SRFC veut remporter la victoire pour s’éloigner de la zone rouge tandis que Marseille veut rafler les trois points pour poursuivre sa course vers le sacre en Ligue 1.

Cette rencontre s’annonce difficile pour le Stade Rennais qui alterne les bons et mauvais résultats depuis le début de cette saison. L’arrivée du nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, n’a pas encore insufflé une nouvelle dynamique à l’équipe rennaise. Les Rouge et Noir se sont encore inclinés face à l’OGC Nice (3-2) lors de la 16e journée.

De son côté, l’Olympique de Marseille est en pleine forme. Les hommes de Roberto De Zerbi sont invincibles lors des cinq dernières journées en Ligue 1. Mason Greenwood et ses coéquipiers ont encore infligé une correction (5-1) au Havre AC lors de la 16e journée.

Le point sur les groupes

Pour cette rencontre, le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, sera privé de plusieurs joueurs. Les Rouge et Noir devront composer sans leur défenseur central Alidu Seidu, victime d’une blessure grave qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison. Le jeune gardien Doğan Alemdar est également à l’infirmerie. Henrik Meister, recrue estivale, quittera le club pour rejoindre Pise.

En revanche, le SRFC peut compter sur Seko Fofana, qui a déjà fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs face à l’OGC Nice le week-end dernier. L’ancien joueur d’Al-Nassr pourrait bien débuter ce match important face à Marseille. Autre recrue attendue au coup d’envoi : Brice Samba qui a rejoint le Stade Rennais en provenance du RC Lens.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra aussi composer sans plusieurs joueurs. Le latéral droit Lirola est à l’infirmerie tout comme le milieu de terrain Kondogbia. Amine Harit, auteur de 2 buts et 3 passes décisives, ne sera pas non plus de la partie. Les absents de longue date, Moumbagna et Carboni, ainsi que le défenseur écarté depuis le début de saison, Mbemba, sont également forfaits.

Enfin, l’attaquant Wahi (3 buts en Ligue 1), qui souffre d’une blessure, manquera ce rendez-vous important. La nouvelle recrue, le défenseur central Luiz Felipe, arrivé en provenance d’Al-Ittihad, ne pourra pas disputer cette affiche. La bonne nouvelle, Höjbjerg, le milieu de terrain titulaire qui avait manqué le dernier match face au Havre, est de retour.

Voici les 2️⃣2️⃣ marseillais convoqués par coach 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour le déplacement à Rennes ⚔️ pic.twitter.com/Z5ZgK1tKG9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2025

Lors des cinq dernières confrontations entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, les Olympiens ont remporté trois victoires et ont concédé une défaite et un match nul. Face à une équipe rennaise en difficulté, l’OM pourrait glaner les trois points lors de ce déplacement.