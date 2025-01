PSG : La nouvelle sortie de Luis Enrique sur Ousmane Dembélé qui fait polémique

Luis Enrique s’est montré étonnamment réservé lorsqu’il s’agit d’évoquer la performance de Ousmane Dembélé ce dimanche. L’attaquant s’est offert un doublé pour porter le PSG face à l’ASSE.

PSG : Luis Enrique évasif sur Ousmane Dembélé après sa prestation XXL

L’atmosphère est-elle toujours tendue entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique ? La nouvelle sortie de l’entraîneur du PSG laisse croire qu’il y a toujours de l’eau dans le gaz entre les deux hommes. Le Paris Saint-Germain a disposé de l’AS Saint-Etienne 2-1 ce dimanche, grâce notamment à un doublé d’Ousmane Dembélé. L’international français confirme son excellente forme en Ligue 1, où il compte désormais 10 réalisations.

Cette nouvelle performance de l’ailier français ne semble visiblement pas suffisante pour se mettre Luis Enrique en poche. Interrogé par DAZN sur son ressenti après la victoire et sur la performance de Dembélé en particulier, l’entraîneur espagnol a répondu avec une certaine distance : « Je suis très content de la victoire ? Qu’est-ce que j’ai pensé de Dembélé ce soir ? Rien. Je ne pense rien. Il est en forme ? Bien sûr, mais nous sommes une équipe, on joue avec tous les joueurs. Et un joueur comme Dembélé qui marque deux buts, c’est bien pour nous, c’est parfait », a-t-il déclaré.

Loin de placer son joueur en vedette, Luis Enrique a préféré donner du crédit au collectif plutôt que de mettre en lumière la performance individuelle. « Mais nous sommes une équipe, tous ensemble, c’est la chose la plus importante pour nous. Je pense qu’on a bien joué vraiment. Je dois féliciter Saint-Etienne car ils ont bien joué, offensif, agressif. j’aime leur manière de jouer. Après ce match, on parle du PSG comme d’habitude. On a gagné », a-t-il conclu.