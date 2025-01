Mercato Stade Rennais : Le SRFC dégaine une offre pour Erick Pulgar

Le Stade Rennais accélère les négociations pour recruter Erick Pulgar. Les dirigeants du SRFC auraient formulé une offre concrète pour le milieu de terrain chilien.

Mercato Stade Rennais : Erick Pulgar au SRFC cet hiver ?

Le Stade Rennais, très actif sur le marché des transferts cet hiver, a déjà réussi à s’attacher les services de l’international ivoirien Seko Fofana et du gardien de but français Brice Samba. Le club breton semble vouloir poursuivre sur cette lancée et explore de nouvelles pistes pour renforcer son effectif.

Selon les informations du média brésilien O Dia, les dirigeants du SRFC bougent les lignes pour recruter le milieu de terrain chilien Erick Pulgar. Ancien joueur de la Fiorentina et de Galatasaray, Erick Pulgar (30 ans) est actuellement sous contrat avec Flamengo.

L’international chilien a réalisé une saison pleine au Brésil. Il a disputé 47 matchs et a délivré 4 passes décisives. Ses statistiques intéressent son ancien entraîneur Jorge Sampaoli qui pousse pour sa signature au SRFC cet hiver.

Le Stade Rennais aurait déjà formulé une offre de 4,5 millions d’euros pour s’attacher les services d’Erick Pulgar. Cependant, Flamengo ne semble pas disposé à se séparer de son joueur. Cette formation brésilienne s’active pour prolonger le contrat du milieu chilien. Mais les discussions entre les deux parties sont au point mort, ce qui ouvre une porte à un départ.

De son côté, Erick Pulgar ne semble pas satisfait de sa situation actuelle. Déçu par la proposition de prolongation de Flamengo, le Chilien serait ouvert à un nouveau challenge. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à 5 millions d’euros.