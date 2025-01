Mercato OL : C’est officiel, Rayan Cherki veut rejoindre le PSG !

S’il est resté à Lyon l’été passé, Rayan Cherki a bien manifesté son souhait de quitter les rangs de son club formateur. John Textor, le président de l’OL, a confirmé que son joueur voulait bien rejoindre le PSG.

John Textor : « Rayan Cherki voulait vraiment aller au PSG »

Depuis bientôt deux ans, Rayan Cherki est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Annoncé tout proche de rejoindre l’équipe de Luis Enrique l’été passé, l’international espoir français est finalement resté à l’OL, où il a même signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2026. Alors que le mercato hivernal bat son plein, Foot Mercato a récemment révélé que le milieu offensif lyonnais est toujours dans les plans du club de la capitale.

Luis Enrique, qui recherche un milieu de terrain technique et explosif, adore énormément son profil. Le portail sportif rapporte donc que le Paris SG est à la lutte avec Liverpool pour la signature de Rayan Cherki cet hiver. D’ailleurs, John Textor, le président lyonnais, a avoué ce lundi que le partenaire d’Alexandre Lacazette a demandé son transfert au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival.

« Cherki, cela fait deux ou trois ans qu’il a envie de partir. Cela n’a rien à voir avec la DNCG ! Il voulait aller au PSG l’année dernière. Il m’a envoyé un message pour me dire : » Je veux vraiment aller au PSG » », a déclaré l’homme d’affaires américain, qui refuse toutefois de négocier un quelconque transfert avec le PSG en l’état actuel de ses rapports avec Nasser Al-Khelaïfi, sur le plateau de l’émission Rothen S’enflamme.

Textor : « Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser »

Après avoir égratigné Nasser Al-Khelaïfi, en dénonçant son influence au sein des instances dirigeantes du football français et européen, John Textor a affirmé qu’il n’envisageait pas de vendre l’un de ses joueurs au Paris Saint-Germain. Rayan Cherki n’aurait donc que très peu de chance de quitter Lyon pour Paris d’ici le 3 février et la fermeture du mercato hivernal.

« Aujourd’hui ? Non, absolument pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser tant que nous ne nous serons pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, et on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne », a ajouté John Textor. Rayan Cherki et le Paris SG sont ainsi prévenus.