Stade de Reims : un troisième Japonais rejoint le SDR !

Le mercato hivernal bat son plein au Stade de Reims avec plusieurs recrues fraîchement signées. Parmi elles, le club champenois a officialisé l’arrivée d’un nouveau joueur japonais : Hiroki Sekine.

Hiroki Sekine, un troisième Japonais au Stade de Reims

Le Stade de Reims semble avoir un penchant pour les talents japonais. Après Junya Ito et Keito Nakamura, le club a décidé d’étoffer son effectif avec Hiroki Sekine. Ce dernier, âgé de 22 ans, arrive en provenance de Kashiwa Reysol, au Japon, pour renforcer la défense rémoise en tant que latéral droit.

Voici l’annonce officielle du club : « Le Stade de Reims est heureux d’annoncer la signature de Hiroki Sekine, défenseur latéral droit japonais de 22 ans, qui rejoint le club en provenance du Kashiwa Reysol. Hiroki devient ainsi le troisième joueur japonais à porter les couleurs rémoises. » Tout comme Malcolm Jeng, Hiroki Sekine s’est engagé pour une durée de quatre saisons avec le SDR. Le transfert aurait coûté 650 000 euros au club.

𝗛𝗶𝗿𝗼𝗸𝗶 𝗦𝗲𝗸𝗶𝗻𝗲 est Rouge & Blanc ! 🔴⚪️



🇯🇵 Le jeune latéral droit est le troisième joueur japonais à porter les couleurs du Stade de Reims ! pic.twitter.com/fTgKD0oBst — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 12, 2025

Un joueur polyvalent et prometteur

Interrogé par le média officiel du club, le directeur sportif Pol-Édouard Caillot a mis en lumière les qualités du jeune latéral droit :

« Hiroki Sekine est un joueur très complet, fiable défensivement et capable d’apporter une contribution offensive significative. Son sens tactique, ses qualités défensives et sa capacité à répondre dans les situations d’urgence seront des atouts majeurs en Ligue 1. De plus, il excelle dans la construction du jeu grâce à une bonne qualité de pied et des centres précis dans les 30 derniers mètres. »

Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière d’Hiroki Sekine, qui découvrira pour la première fois la Ligue 1 française. Si le Stade de Reims parvient à se qualifier pour une compétition européenne, cette expérience pourrait être encore plus enrichissante pour le défenseur japonais.