Mercato PSG : Randal Kolo Muani a donné son feu vert à la Juve !

Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG lors de ce mercato d’hiver pour prendre la direction de l’Italie. Après des jours de suspense, le Paris SG a enfin trouvé un accord avec la Juventus dans le cadre d’un prêt, avec le feu vert du joueur lui-même.

Mercato PSG : Kolo Muani s’en va du Paris SG, la Juve le récupère

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs envoyaient Randal Kolo Muani vers la sortie du PSG. L’international français, arrivé de Francfort à l’été 2023 pour un montant record de 90 millions d’euros, n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique. Plusieurs clubs se sont positionnés pour le relancer, à commencer par le FC Nantes et l’AS Monaco en Ligue 1. Il est ensuite annoncé vers la Premier League et la Turquie.

Cependant, c’est finalement la Juventus qui a remporté la mise. A la recherche d’un renfort offensif, le club de Serie A a rapidement identifié le profil de l’ancien joueur de Nantes. Séduite par le profil de Kolo Muani, la Vieille Dame a proposé un projet sportif séduisant à l’attaquant français. Après des jours de négociations, le PSG et la Juventus semblent désormais s’accorder.

Accord conclu entre le Paris SG et la Juve pour Kolo Muani

Selon les informations de RMC Sport, les deux clubs sont parvenus à un accord ce mardi. Une information confirmée par Foot Mercato qui assure qu’il a déjà donné son feu vert pour rejoindre les Alpes. Le transfert de Kolo Muani à la Juventus se fera sous forme de prêt payant, sans option d’achat, même si les rumeurs venant de la Premier League persistent.

Il devrait passer sa visite médicale et pour s’engager avec les Bianconeri dans les prochains jours. Il retrouvera ainsi un championnat plus physique et tactique, où il pourra espérer gagner en temps de jeu et retrouver ses sensations. Ce transfert s’inscrit dans une volonté de la part de Kolo Muani de rebondir et de se relancer.

L’attaquant français, qui avait été l’une des révélations de la Coupe du Monde 2022, avait vu son temps de jeu se réduire considérablement ces derniers mois. En rejoignant la Juventus, il espère retrouver la confiance et la régularité qui lui avaient permis de briller avec les Bleus.

Thiago Motta, un entraîneur séduit par Randal Kolo Muani

C’est notamment l’insistance de Thiago Motta, l’entraîneur de la Juventus, qui a poussé le club turinois à boucler ce transfert du joueur du Paris Saint-Germain. Le technicien italien voit en Randal Kolo Muani un joueur capable d’apporter un plus à son équipe, tant sur le plan offensif que sur le plan athlétique. Pour réussir son pari à Turin, l’attaquant des Bleus devra s’adapter rapidement à un nouveau championnat et à un nouveau style de jeu.

Il devra également faire face à la concurrence de joueurs expérimentés comme Dusan Vlahović. Mais si l’attaquant français parvient à retrouver son meilleur niveau, il pourrait rapidement devenir une pièce maîtresse de l’équipe de Thiago Motta.