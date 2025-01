RC Lens Mercato : Deux nouveaux départs se profilent au RCL !

Après Abdukodir Khusanov, le RC Lens pourrait perdre deux autres éléments. Wesley Saïd et Pereira Da Costa sont dans le viseur de clubs américains.

RC Lens : Après Khusanov, Wesley Saïd et Pereira Da Costa sur le départ

Le RC Lens, qui s’apprête à réaliser une excellente opération financière en cédant Abdukodir Khusanov à Manchester City pour environ 50 millions d’euros, compte poursuivre son opération dégraissage. Et selon les dernières informations de La Voix du Nord, deux attaquants lensois, Wesley Saïd et David Pereira Da Costa, se rapproche d’un transfert en Major League Soccer (MLS).

Le premier, blessé depuis la fin octobre, n’a pas encore retrouvé son rythme et pourrait être tenté par un nouveau challenge outre-Atlantique. La MLS, où évolue Lionel Messi, attire de plus en plus de joueurs expérimentés. L’attaquant lensois, sous contrat jusqu’en 2026, ne serait pas insensible à ce championnat.

De belles offres sont attendues pour acter leur transfert

De son côté, David Pereira Da Costa, moins utilisé par Will Still cette saison, intéresse également la franchise américaine de Portland. Des contacts ont déjà eu lieu entre les différentes parties. Le milieu offensif portugais, lié au RC Lens jusqu’en 2026, pourrait ainsi retrouver du temps de jeu aux États-Unis, si une offre satisfaisante arrive pour son transfert

Pour le RC Lens, une vente de ces deux joueurs permettrait d’éviter de les voir partir libres dans un an et demi. La direction du RCL pourrait ainsi renflouer ses caisses et poursuivre son développement.