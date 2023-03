Publié par Gary SLM le 22 mars 2023 à 08:40

Le mercato PSG de l’été se jouera autour de Lionel Messi, l’Argentin est courtisé par l'Inter Miami. Il devrait rejoindre la formation en MLS, selon les dernières informations.

Mercato PSG : Lionel Messi entre Paris et Miami

Lionel Messi n’a toujours pas donné son accord aux dirigeants du PSG pour la prolongation de son contrat. Il se pourrait d’ailleurs qu’il ne tombe jamais d’accord avec les responsables du club parisien sur la question de son avenir. D’ores et déjà, plusieurs possibilités s’offrent au génie argentin qui vient de rejoindre la sélection de son pays.

En effet, le Paris SG a beaucoup de mal à convaincre l’ex-star du Barça de prolonger son contrat. L’Inter Miami de David Beckham et ses associés Marcelo Claure, Jorge & Jose Mas et Masayoshi Son s’est entre temps lancé dans la course. Cette formation américaine est, après le PSG, la deuxième véritable option pour l’avenir de Lionel Messi, selon RMC Sport.

En rejoignant la MLS, le compatriote de Gonzalo Higuain, ancienne gloire du club américain, serait assuré de gagner plus d’argent qu’au PSG. Messi pourrait profiter du mercato estival pour rejoindre gratuitement l'Inter Miami où l’attendraient plusieurs contrats publicitaires en plus d’un confortable salaire.

En ce qui concerne la question financière, une folle rumeur d’un intérêt de l’Arabie saoudite pour l’ancien joueur du FC Barcelone a d'ailleurs émergé ces derniers temps. C’est le club Al-Hilal qui voudrait s’offrir le septuple Ballon d'or. Cette formation serait disposée à offrir un véritable pont d’or à l’attaquant du PSG. Un chiffre affolant de 600 millions d’euros circule même dans la presse espagnole.

Sauf que le père du footballeur a déjà balayé cette piste, assurant qu'il s'agit d'une "fake news". La vraie piste qui s’offre à Lionel Messi en dehors de sa possibilité de prolonger au Paris Saint-Germain serait donc l'Inter Miami. Le mercato PSG de l'été prochain promet puisqu'il est bien arrimé au dossier Messi.