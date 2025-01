PSG Mercato : Désiré Doué sacrifié à cause de Khvicha Kvaratskhelia ?

Le PSG s’apprête à bouleverser son attaque avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Ce recrutement met-il en péril l’avenir de Désiré Doué au Paris Saint-Germain ? Luis Enrique a déjà tout prévu en interne.

PSG Mercato : Un échange rassurant entre Désiré Doué et Luis Enrique

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain impactera la hiérarchie offensive du club de la capitale. En effet, la signature de l’international géorgien, annoncé comme une priorité pour Luis Enrique, semble laisser peu de place à Désiré Doué sur le flanc gauche. Au point d’envisager son départ du PSG ?

L’avenir de l’attaquant français n’est pas vraiment compromis. Le compte Djamel sur X explique en effet que l’entraîneur parisien a un plan bien précis pour son jeune talent. Conscient du potentiel de Désiré Doué et de son inquiétude face à l’arrivée de Kvaratskhelia, Luis Enrique aurait assuré à son jeune joueur qu’il comptait sur lui.

Un nouveau rôle prévu pour l’attaquant du Paris SG

L’Espagnol compte ainsi repositionner Désiré Doué dans l’axe, un poste où il avait déjà évolué avec succès sous les couleurs du Stade Rennais. Ce repositionnement permettrait à l’international espoir français de toucher davantage de ballons et d’être plus impliqué dans le jeu. Son profil technique et sa vision du jeu en feraient un atout précieux dans l’entrejeu parisien.

Cette reconversion pourrait également répondre à une volonté de Luis Enrique de faire évoluer son système de jeu. L’entraîneur du PSG a souvent exprimé son désir de voir son équipe dominer le ballon et de construire son jeu depuis l’arrière. Un profil offensif, comme celui de Doué, pourrait parfaitement s’intégrer dans ce schéma tactique.

Reste à savoir si le jeune joueur saura saisir cette opportunité et confirmer tout le bien que l’on pense de lui. Les prochaines semaines permettront d’être fixés