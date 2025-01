ASSE : Eirik Horneland envoie un message fort au vestiaire de Saint-Etienne

Eirik Horneland, depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, a insufflé un vent de fraîcheur au club. L’entraîneur norvégien, qui a rapidement pris ses marques dans le Forez, a dévoilé ses ambitions et sa vision pour le club.

ASSE : Eirik Horneland dans une immersion totale à Saint-Etienne

Eirik Horneland a choisi de s’installer au centre de formation pour être au plus près de son équipe. Il a également profité de ses premières semaines pour rencontrer les dirigeants du club et s’imprégner de la culture stéphanoise. « Je commence progressivement à apprendre quelques mots français. Le football est un langage universel : langage corporel, passion et intensité », a confié l’entraîneur de l’ASSE dans une interview accordée au média norvégien VG.

« Il faut d’abord bien connaître les gens et les comprendre. Vous devez comprendre ce qui les motive, ce qui les retient, comment ils pensent et essayer de trouver comment les diriger de la meilleure façon possible », a déclaré celui qui a déjà lancé sa révolution à l’AS Saint-Etienne.

Horneland sera impitoyable pour relancer l’ASSE

L’entraîneur norvégien a une vision claire pour l’ASSE. Eirik Horneland souhaite mettre en place un jeu offensif et intense. Pour y arriver, il ne compte faire cadeau à personne pour atteindre ses objectifs. « Mes principes de jeu ? Je serai impitoyable là-dessus. Nous devons nous appuyer sur l’état d’esprit auquel nous croyons, sur le style de jeu auquel nous croyons et sur la façon dont nous dirigeons les gens. Je pense qu’il est tout à fait possible de s’installer en France, après on verra si c’est possible ou si je me trompe complètement », a-t-il indiqué.

Horneland est conscient des défis qui l’attendent. Il doit notamment s’adapter à une culture différente et à un effectif hétérogène. « Je dois comprendre la différence entre la culture norvégienne et française. Il y a là des nuances, et des différences plus importantes que ce que je pensais. C’est un vestiaire plus multiculturel qu’à Brann, où il y avait un groupe très scandinave et ancré localement avec un Suédois et quelques Danois », a-t-il fait remarquer.

« Ici, les gens viennent de points de départ légèrement différents, et c’est intéressant en termes d’apprentissage sur les gens. Vous devez savoir d’où ils viennent et quel type d’expérience ils ont afin de les diriger efficacement », a insisté Eirik Horneland.

Des débuts encourageants à l’AS Saint-Etienne

L’objectif est clair : redonner à Saint-Étienne son lustre d’antan et retrouver les sommets du football français. Mais le chemin sera long et semé d’embûches. Toutefois, la victoire face au Stade de Reims et la performance réalisée face au PSG ont été un premier signal fort. Mais pour le Norvégien, il n’est pas question de s’enflammer.

« C’est étape par étape. Pour en faire un avec une équipe de football avec un timing raisonnable offensivement et défensivement, cela prend six mois. Ensuite, nous devons essayer de gagner suffisamment de matchs de football pour que les gens voient qu »il y a une évolution ici » », a-t-il confié.