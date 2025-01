ASSE : Horneland dévoile ses atouts cachés pour réussir sa mission à Saint-Etienne

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland n’est pas arrivé seul à Saint-Étienne. Il a débarqué avec deux techniciens, dont l’un connaît bien le football français. Il les présente comme de véritables atouts pour mener à bien sa mission.

ASSE : El-Fakiri et Loberto, les hommes de l’ombre de l’entraîneur de Saint-Etienne

Eirik Horneland a succédé à Olivier Dall’Oglio à la tête du staff technique de l’ASSE, sa signature étant officialisée le 20 décembre 2024. Le technicien norvégien s’est entouré de Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto, deux collaborateurs expérimentés avec lesquels il a déjà travaillé en Norvège. Ils occupent tous deux le poste d’adjoint.

Hassan El-Fakiri, ancien joueur de l’AS Monaco et de la Ligue 1, est un visage familier du football français. Le Marocain de 47 ans a côtoyé Eirik Horneland au SK Brann, où il a pu apprécier ses qualités de joueur talentueux et d’entraîneur ambitieux et rigoureux. Son expérience en tant qu’adjoint et sa connaissance du championnat français constituent un atout indéniable pour l’ASSE.

Andrea Loberto, quant à lui, est un technicien italien de 50 ans qui a également collaboré étroitement avec Eirik Horneland au FK Haugesund et au SK Brann. Ses qualités d’analyste et son expertise dans les phases de jeu arrêtées sont particulièrement appréciées par le nouvel entraîneur stéphanois.

Eirik Horneland : « El-Fakiri et Andrea Loberto sont complémentaires et compétents »

Dans une interview accordée au média norvégien VG, Eirik Horneland a expliqué les raisons de ses choix : « Bien que Hassan El-Fakiri parle français, ce n’est pas la raison principale de sa présence à mes côtés à l’ASSE. C’est avant tout un excellent footballeur, ambitieux et intègre, qui possède un regard aiguisé sur le jeu. Son expérience à Monaco est un plus indéniable. »

Concernant Andrea Loberto, il a souligné ses qualités d’analyste et sa complémentarité avec Hassan El-Fakiri : « Loberto est très minutieux et possède une vaste expérience. Ils se complètent parfaitement et leurs compétences correspondent à mes attentes. »