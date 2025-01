OM : Jean-Pierre Papin va finalement rester à Marseille !

L’aventure de Jean-Pierre Papin à l’OM est loin d’être terminée. Un temps annoncé à Martigues, l’ancien Ballon d’Or ne bougera finalement pas de Marseille. Le club de Ligue 2 tient désormais son nouvel entraîneur.

OM : Jean-Pierre Papin reste à Marseille, Martigues a choisi son entraîneur

Les rumeurs concernant un éventuel départ de Jean-Pierre Papin de l’Olympique de Marseille pour entraîner Martigues sont désormais du passé. Il y a quelques jours, le Ballon d’Or 1991 a semblé remettre en doute cette option, avec le choix de poursuivre sa mission à la tête de la réserve marseillaise.

Sollicité par le club de Ligue 2 à la recherche d’un nouvel entraîneur, Jean-Pierre Papin avait même évoqué la possibilité de relever ce nouveau défi, avant de revoir sa position. « J’ai un challenge à finir avec l’OM, il me reste cinq mois et j’ai envie de monter en National 2 avec cette équipe. Comme nous sommes bien placés et par rapport à ce que nous avons fait l’année dernière, je voulais finir mon année avec eux », avait-il confié à La Provence.

« Il reste une demi-saison et je pense que ça serait bien pour le club d’avoir cette équipe réserve qui évolue une catégorie au-dessus », avait-il ajouté. De son côté, Martigues a fini par trouver son chemin. Selon L’Equipe, c’est finalement Hakim Malek qui devrait prendre les rênes du club de Ligue 2. L’ancien entraîneur de l’Olympique d’Alès connaît bien le club et certains joueurs de l’effectif.

La décision de Jean-Pierre de rester à l’Olympique de Marseille ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir. L’entraîneur marseillais pourra ainsi poursuivre son travail de formation et contribuer au développement des jeunes talents du club.