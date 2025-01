Mercato Stade Rennais : Le SRFC durcit le ton, plusieurs joueurs sous pression !

Le Stade Rennais emploie la méthode forte pour son mercato hivernal. En attendant de nouvelles signatures, le SRFC pousse quatre recrues estivales vers la sortie en les écartant du groupe.

Le Stade Rennais traverse une saison difficile et cherche à redresser la barre lors du mercato hivernal. Le club breton envisage de se séparer de plusieurs joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes. Pour accélérer les départs, la direction rennaise aurait mis en place un dispositif inhabituel au club : un « loft ».

Ce système, souvent utilisé dans le football pour isoler les joueurs indésirables, vise à pousser les joueurs concernés à trouver une porte de sortie. Selon Foot Mercato, plusieurs noms circulent, notamment ceux d’Albert Gronbaek, Jota et Glen Kamara, arrivés cet été au Stade Rennais pour des sommes importantes mais qui n’ont pas convaincu. Baptiste Santamaria, écarté depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, et Gauthier Gallon pourraient également être concernés.

Cette décision s’explique par les mauvais résultats du club en Ligue 1 et en Coupe de France. Le recrutement estival n’a pas apporté les résultats escomptés et le club souhaite désormais se renforcer avec des joueurs plus adaptés au projet sportif. Ce mercato hivernal s’annonce donc très animé du côté du Stade Rennais.

Les prochains jours devraient être décisifs pour l’avenir de plusieurs joueurs et pour l’équipe dans son ensemble. Pour tenter de sauver sa saison, le Stade Rennais va devoir procéder à un grand nettoyage. De nombreux joueurs pourraient être placés sur la liste des transferts. L’objectif est de réduire la masse salariale et d’apporter un souffle nouveau à l’équipe.