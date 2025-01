Coup de tonnerre : Le PSG en roue libre pour Mohamed Salah ?

Annoncé comme l’une des destinations possibles de Mohamed Salah à l’issue de son contrat avec Liverpool le 30 juin prochain, le PSG pourrait avoir une réelle ouverture dans ce dossier dans les mois à venir. Explications.

PSG Mercato : Mohamed Salah, le Paris SG toujours intéressé

Bien que Nasser Al-Khelaïfi ait récemment confié au micro de Sky Sport que son club n’était pas intéressé par Mohamed Salah, le journal L’Équipe assure le contraire. À en croire le quotidien sportif, le Paris Saint-Germain rêverait toujours de s’attacher les services de l’attaquant de Liverpool l’été prochain, à l’issue de son engagement avec le club anglais.

Pour y parvenir, le champion de France en titre serait prêt à lui verser un salaire hebdomadaire de 500.000 euros. Le PSG ne serait pas seul sur ce coup puisque les dirigeants du club saoudien d’Al-Hilal souhaiteraient également attirer Salah afin d’en faire le successeur de Neymar, qui pourrait rejoindre la MLS et le Chicago Fire.

Une sacrée concurrence pour les Rouge et Bleu, Al-Hilal étant disposé à offrir au joueur de 32 ans une forte rémunération de 77 millions d’euros sur trois ans. Mais aux dernières nouvelles, le Paris SG pourrait finalement se retrouver tout seul face à Liverpool dans cette affaire.

Al-Hilal se retire de la piste Mohamed Salah

À six mois de la fin de son contrat, Mohamed Salah suscite logiquement l’intérêt sur le marché des transferts. Annoncé comme le principal concurrent du Paris Saint-Germain, le club saoudien d’Al-Hilal pourrait finalement se retirer de cette course selon son entraîneur. Interrogé sur une possible arrivée de la star de Liverpool l’été prochain, Jorge Jesus s’est voulu très clair en conférence de presse.

« Nous n’avons qu’une seule place sur la liste. Elle est réservée à un joueur âgé de 21 ans ou moins, et nous pourrions ajouter un élément en fonction de notre analyse », a déclaré l’entraîneur portugais, qui a ajouté : « nous recherchons un ailier, sans retirer un joueur de la liste actuelle. C’est notre priorité. Quant aux grands noms du football, le mercato actuel n’est pas propice à leur venue. »

Un obstacle majeur s’efface donc devant le PSG dans la course pour la signature de Mohamed Salah. Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne sont toutefois pas pour autant à l’abri de toute surprise dans ce dossier, puisque Liverpool n’aurait toujours pas renoncé à faire signer un nouveau bail à son numéro 11.