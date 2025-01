Mercato PSG : Thiago Motta confirme l’arrivée de Kolo Muani à la Juve

Alors que la Juventus Turin n’a pas encore publié le traditionnel communiqué officiel, son entraîneur Thiago Motta a annoncé ce vendredi l’arrivée de Randal Kolo Muani, en provenance du PSG, dans ses rangs.

Mercato PSG : Thiago Motta impatient d’utiliser Kolo Muani à la Juve

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani va tenter de se relancer en Serie A jusqu’à la fin de la saison en cours. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants parisiens et leurs homologues napolitains sont parvenus à un accord pour le prêt sec de l’attaquant français. Selon des images publiées par le club italien sur les réseaux sociaux, Kolo Muani a passé sa visite médicale jeudi.

Il ne reste plus que l’officialisation qui ne devrait plus tarder. Convaincu par le discours de Thiago Motta, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort n’a pas hésité et a fait le choix de la Juve pour les six mois à venir. D’ailleurs, le technicien turinois n’a pas attendu le communiqué du club pour confirmer publiquement le renfort de Kolo Muani, qu’il a hâte de mettre sur le terrain pour aider l’équipe.

« Je suis heureux de l’arrivée de Kolo Muani, nous attendons quelques formalités administratives pour le transfert : si tout va bien, il sera avec nous demain (contre l’AC Milan en Serie A), sinon nous l’aurons à partir du prochain match », a notamment déclaré Thiago Motta dans des propos relayés par RMC Sport. Sauf énorme revirement de situation, Randal Kolo Muani va défendre les couleurs de la Vieille Dame pour le reste de la saison 2024-2025.