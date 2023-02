PSG Mercato : Thiago Motta répond cash à Paris pour l’après-Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2023 à 18:37

Annoncé sur la liste du PSG pour remplacer éventuellement Christophe Galtier en cas d’élimination prématurée en Ligue des Champions, Thiago Motta a évoqué sa situation à Bologne.

Jeudi, le Corriere di Bologna a révélé que Thiago Motta est très suivi par le Paris Saint-Germain depuis des mois. Alors qu’il réalise une excellente saison sur le banc de Bologne, avec une notamment une huitième place au classement de de Serie A, l’entraîneur italien a attiré l’attention des dirigeants du club de la capitale française, qui pensent à lui pour l’après-Christophe Galtier.

Ancien milieu de terrain et ex-coach des U19 des Rouge et Bleu, Thiago Motta semble légitime pour prendre un jour les rênes de l’équipe première aux yeux des dirigeants parisiens. Mais le Champion de France en titre n’est pas seul sur cette piste puisque le média transalpin assure que l’Inter Milan serait également sur les rangs pour tenter de le débaucher l’été prochain. Le principal concerné s’est prononcé s’est exprimé sur sa situation personnelle ces dernières heures.

PSG Mercato : Thiago Motta préfère botter en touche

De passage en conférence de presse ce vendredi, Thiago Motta a été interrogé sur ses chances de revenir au Paris Saint-Germain dans la peau d’un entraîneur pour remplacer Christophe Galtier, qui pourrait perdre son poste en cas d’élimination en huitième de finale de Champions League face au Bayern Munich. Sans surprise, l’ancien milieu défensif du FC Barcelone, qui est encore lié à Bologne jusqu’en juin 2024, a préféré botter en touche.

« Je ne vais pas commenter la situation et les liens avec le PSG, je suis concentré à 100 % sur le prochain match », a déclaré Thiago Motta. Le Paris SG va donc devoir patienter avant d’être fixé sur cette piste. Pour l'heure, Galtier reste en place et le succès arraché contre Lille (4-3, au Parc des Princes, dimanche passé, a permis de calmer le jeu sur l'avenir du Marseillais de 56 ans, après trois défaites consécutives contre l'OM, l'AS Monaco et le Bayern Munich.