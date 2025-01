ASSE : Horneland exprime une inquiétude avant Saint-Etienne – FC Nantes

L’ASSE affronte le FC Nantes ce dimanche pour le début de la phase retour du championnat. Avant cette rencontre capitale pour les deux clubs en difficulté, Eirik Horneland a regretté des absences dans son effectif.

ASSE : Rechute pour Boakye, Horneland inquiet

Une semaine après sa défaite contre le PSG à Paris (2-1), l’ASSE affronte le FC Nantes à Geoffroy-Guichard, lors de la 18e journée de Ligue 1. À deux jours de ce rendez-vous crucial, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour évoquer la rencontre. Il a déploré l’absence de plusieurs joueurs de son effectif.

Augustine Boakye est incertain pour le match entre les Verts et les Canaris en raison d’un problème musculaire récurrent. « On a un doute sur Boakye, qui a un problème sur un muscle et alterne les entrées et sorties du groupe pour sa première saison de Ligue 1 », a déploré le nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne. Anthony Briançon, quant à lui, n’a toujours pas fait d’apparition en Ligue 1 cette saison et est également incertain.

Saint-Etienne : Moueffek forfait, Aiki de retour contre le FC Nantes

Concernant Aïmen Moueffek, absent contre le Paris Saint-Germain, il est toujours indisponible. Il est forfait, tout comme les blessés de longue date, tels qu’Yvann Maçon, Ben Old et Ibrahima Wadji. Ibrahim Sissoko, pour sa part, continue de purger sa suspension de cinq matchs fermes.

En revanche, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne peut compter sur le retour d’Ayman Aiki (19 ans). Absent à Paris à cause d’un souci physique, le jeune ailier est disponible pour affronter le FC Nantes.