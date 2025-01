Lille OSC-OGC Nice : une victoire clé pour les Dogues

Samedi, dans le cadre de la 18ᵉ journée de Ligue 1, le Lille OSC s’est imposé (2-1) face à l’OGC Nice au stade Pierre-Mauroy. Les Dogues ont réalisé une performance solide qui leur permet d’empocher les trois points de la victoire, ce qui leur permet de s’installer à la troisième place du championnat.

Lille OSC domine l’OGC Nice et grimpe sur le podium de Ligue 1

Grâce à cette victoire, Lille LOSC confirme son excellent début de saison en se positionnant sur le podium pour la troisième fois en dix saisons après 18 journées, comme lors des saisons 2018/19 et 2020/21. En 2020/21, les Dogues avaient terminé champions, un exploit qui inspire sans doute encore cette équipe pleine d’ambitions qui pointe désormais à 11 points du leader, le PSG. Ce succès est rendu possible grâce aux buts d’Hákon Arnar Haraldsson et Bafodé Diakité à la 46ᵉ et 63ᵉ minutes en réponse au but de Sofiane Diop à la 29e minute.

Les joueurs du LOSC affichent actuellement une forme impressionnante avec une série d’invincibilités de 14 matchs en Ligue 1 (6 victoires, 8 nuls). C’est leur meilleure performance dans l’élite du football français depuis leur série record de 17 matchs sans défaite entre août et décembre 2011.

OGC Nice : fin de série pour les Aiglons

Pour l’OGC Nice, cette défaite est un coup dur. Après avoir enchaîné une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues, les Aiglons chutent pour la première fois depuis leur revers face à Lyon (1-4) le 1er décembre dernier. Toutes leurs défaites cette saison en championnat ont eu lieu à l’extérieur, confirmant une certaine fragilité loin de leurs bases.

Prenant la parole après le match, l’entraîneur niçois Franck Haise a reconnu un mauvais rendement de son équipe. « C’est un mauvais match de notre équipe… On était bien en première mi-temps, mais un match, c’est deux mi-temps », expliquant ainsi que son équipe était meilleure lors de la première partie du match avant de perdre tous ses points positifs dans la seconde partie.

Un LOSC en pleine confiance pour la suite

Avec cette victoire, Lille OSC envoie un signal fort à ses concurrents directs. Menés par un collectif bien rodé et une défense solide, les Dogues affichent une régularité qui pourrait leur permettre de rêver à une place européenne, voire mieux.

Quant à Nice, cette défaite pourrait inciter le club à ajuster sa stratégie lors du mercato hivernal pour éviter de perdre le terrain acquis en début de saison.