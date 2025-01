OM : À Marseille, on s’en fiche de l’arrivée de Kvaratskhelia au PSG

Avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a réalisé l’un des gros coups de ce mercato hivernal. Si à Paris on s’emballe pour cette signature qui fait rêver, à Marseille, c’est l’indifférence totale.

OM : Kvaratskhelia au PSG laisse de marbre les Marseillais

Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain a fait grand bruit dans le monde du football. Si à Paris, l’arrivée du jeune Géorgien est célébrée, la réaction à Marseille est bien plus mesurée. Si l’OM a officialisé l’arrivée de Luiz Felipe comme première recrue de l’hiver, le PSG a lui cassé sa tirelire pour un renfort offensif.

Mais à Marseille, c’est l’indifférence face à cette nouvelle signature parisienne. Interrogé sur le plateau du Super Moscato Show, l’ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco, a donné son avis sur le sujet :

« Je n’ai pas vu un mec en parler. Jaloux ? Kvaratskhelia ne déconne pas.. Quand Messi, Neymar ont signé, on s’était dit à Marseille : « C’est beau ce qu’ils ont réussi à faire ». Mais là, je n’ai pas vu un mec arrêter son dessert parce que Kvaratskhelia a signé », a-t-il déclaré.

Une rivalité qui s’estompe entre Marseille et le PSG ?

Selon Di Meco, les supporters marseillais sont concentrés sur leur propre équipe et sur les objectifs du club. Le transfert de Kvaratskhelia ne semble pas être une priorité pour eux. Cette apparente indifférence pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs. La rivalité entre l’Olympique de Marseille et le PSG, autrefois féroce, semble s’être atténuée ces dernières années.

L’OM a également des ambitions et souhaite se renforcer pour rivaliser avec le PSG. Les supporters marseillais sont donc plus concentrés sur leur propre équipe. Pendant ce temps, les recrutements de l’OM sont souvent moins médiatisés que ceux du PSG, ce qui peut expliquer un certain désintérêt pour les transferts parisiens.

Di Meco aurait aimé voir Kvaratskhelia à Marseille

Malgré cette apparente indifférence, Eric Di Meco a reconnu qu’il aurait aimé voir Kvaratskhelia à l’OM : « Bien sûr que s’il voulait venir à l’OM, je serais parti le chercher en voiture à l’aéroport pour ne pas qu’il se perde », a-t-il déclaré. Les propos de Di Meco reflètent une évolution de la rivalité entre l’OM et le PSG. Si la compétition entre les deux clubs reste vive sur le terrain, les supporters marseillais semblent de moins en moins obsédés par les succès de leur rival parisien.