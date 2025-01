Mercato Stade Rennais : Frédéric Massara en danger ? La décision du SRFC tombe

Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille, scelle l’avenir de son directeur sportif, Frédéric Massara. Le poste du dirigeant italien n’est pas encore menacé au SRFC.

Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, est désormais sous pression au SRFC en raison du mercato estival raté et des résultats décevants du club depuis le début de cette saison.

Les Rennais pointent à la 14ème place en Ligue 1 et ont été éliminés dès les 16èmes de finale de la Coupe de France. Ces performances décevantes sont en grande partie liées à un recrutement estival jugé manqué. Certaines recrues estivales n’arrivent pas à livrer de belles performances pour permettre au Stade Rennais de renverser la tendance et de se qualifier pour une compétition européenne.

Selon l’insider Mohamed Toubache Ter, cette situation crée des tensions au sein de la direction du Stade Rennais. Frédéric Massara, le directeur sportif du Stade Rennais, serait de plus en plus contesté en interne. Interrogé sur l’avenir du dirigeant italien, Arnaud Pouille, le président du club breton, renouvelle sa confiance à son collaborateur.

Le président rennais a reconnu les erreurs commises et appelle à une prise de conscience collective. « Frédéric a conscience de sa participation à certaines décisions qui n’ont pas été les plus heureuses depuis juin dernier. Il n’est pas dans le déni. C’est comme avec les joueurs : serrons-nous les coudes, ayons conscience de nos erreurs et essayons de les réparer », a déclaré Arnaud Pouille dans une interview accordée à Ouest-France.

Les dirigeants du Stade Rennais prennent déjà certaines décisions pour mettre fin à la crise de résultats. Un loft a été créé. Certains joueurs indésirables devront quitter le SRFC cet hiver. Gauthier Gallon, Baptiste Santamaria, Glen Kamara et Albert Grønbaek sont placés sur la liste des transferts.