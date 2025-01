RC Lens – PSG : Un Paris SG malmené renverse le RCL

Le PSG s’est imposé difficilement sur la pelouse du RC Lens (1-2), ce samedi en match comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Malgré une première mi-temps très délicate, les Parisiens ont réussi à inverser la tendance en seconde période pour consolider leur leadership.

RC Lens – PSG : Un Paris SG inquiétant en première mi-temps

Le Paris Saint-Germain ne pouvait pas espérer mieux pour préparer son choc à venir en Ligue des Champions face à Manchester City. Avec un 11 entrant légèrement remanié, les hommes de Luis Enrique ont peiné avant de rentrer dans leur match. La première période a été très difficile pour le PSG. L’équipe a semblé complètement perdue sur le terrain, notamment en raison d’un choix tactique surprenant de Luis Enrique.

L’alignement de Nuno Mendes en faux neuf n’a pas porté ses fruits et les Parisiens ont peiné à se créer des occasions. Le RC Lens n’en demandait pas plus. Mieux engagé et avec une meilleure entame de rencontre, les Sang et Or ont pris les leaders de la Ligue 1 à la gorge. Ils multiplient les offensives mais manquent de réalisme, jusqu’à ce moment décisif à la 36e minute.

A la suite d’un corner mal dégagé par la défense parisienne, M’Bala Nzola récupère le ballon et envoie une frappe sèche à la suite d’un enchaînement parfait, qui ne laisse aucune chance à Gianluigi Donnarumma. C’est le cinquième but de la saison pour le joueur prêté par la Fiorentina. Les hommes de Will Still auraient pu mener 2-0 mais le second but de l’attaquant angolais est refusé pour une position illicite à la 57e minute.

Un Paris SG à réaction en deuxième période face au RCL

En seconde période, les Parisiens ont montré un meilleur visage. Les entrées de joueurs frais ont apporté un peu de dynamisme à l’équipe de Luis Enrique, avec un PSG de plus en plus conquérant. Fabian Ruiz a ouvert le score avant que Bradley Barcola ne vienne sceller la victoire parisienne. Deux minutes après le but annulé du RC Lens, le Paris Saint-Germain relance la partie grâce à l’égalisation de Fabian Ruiz (59′).

Peu après l’heure de jeu, Goduine Koyalipou aurait pu redonner l’avantage aux Lensois. Malheureusement, le Centrafricain se loupe sur une double occasion, devant un Donnarumma impérial cette fois-ci. Le RC Lens finit par s’incliner sur un but de Bradley Barcola à la 86e minute. Ceci, quelques minutes après la tentative de Désiré Doué repoussée par Hervé Koffi. Ce qui offre une importante victoire aux Parisiens, solides leaders de Ligue 1.

Un visage inquiétant avant de retrouver Manchester City

Si cette victoire à Lens permet au PSG de conserver sa place de leader en Ligue 1, elle ne doit pas masquer les nombreuses difficultés rencontrées par l’équipe à quelques jours du choc face à Manchester City en Ligue des Champions. La défense a notamment affiché une fébrilité inquiétante, même si les Lensois n’ont jamais su en profiter.

Luis Enrique devra trouver des solutions pour corriger les erreurs commises ce samedi. La défense du PSG, friable sur coup de pied arrêté, devra être renforcée. L’animation offensive devra également être plus fluide et efficace. Les retours de Marquinhos, Hakimi et Dembélé seront donc attendus avec impatience. Ces cadres pourront apporter de la stabilité et de l’expérience à une équipe qui en a grandement besoin.