Mercato OM : Marseille se positionne sur un jeune talent africain

L’OM continue d’explorer de nouvelles pistes sur le mercato pour renforcer son effectif. Le club phocéen s’intéresse de près à un jeune talent africain évoluant dans le championnat malien.

Mercato OM : Marseille sur les traces d’Amadou Soumaré, la pépite malienne

A l’Olympique de Marseille, le nouveau projet ne consiste pas à recruter que des joueurs pour le présent mais aussi et surtout pour l’avenir. L’OM est décidé à retrouver les sommets du football français et s’en donne les moyens. Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le club phocéen continue toujours d’explorer plusieurs profils sur le marché.

Après l’officialisation de Luiz Felipe, Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’activent à boucler d’autres dossiers. Selon les informations de Patrick Juillard, l’OM s’intéresse de près à Amadou Soumaré, un jeune talent malien évoluant au Djoliba AC. Âgé de 20 ans, Amadou Soumaré s’est révélé être l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat malien.

Ses statistiques sont éloquentes : 9 buts et 7 passes décisives en 19 matchs. Ses qualités techniques, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts en font un joueur très convoité sur le marché.

Marseille a de la concurrence pour Amadou Soumaré

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Amadou Soumaré s’inscrit dans sa volonté de rajeunir son effectif et de miser sur des joueurs à fort potentiel. Le club phocéen espère ainsi former les futurs talents de son équipe et réaliser des plus-values à l’avenir. Marseille n’est cependant pas seul sur ce dossier. Le RC Lens, Toulouse, le Stade de Reims et le RC Strasbourg seraient également intéressés par le profil du jeune Malien.

La concurrence s’annonce donc rude pour le club phocéen. Le joueur aura le choix entre plusieurs destinations et devra prendre une décision importante pour sa carrière. L’OM devra quant à lui se montrer convaincant pour remporter cette bataille et s’attacher les services de cette pépite malienne.