Stade Brestois : le pari audacieux d’Éric Roy paye face au Stade Rennais FC

Dans le derby breton, le Stade Brestois a brillé grâce à une stratégie audacieuse mise en place par Éric Roy. Avec un nouveau plan de jeu, les Ty Zefs se sont imposés 2-1 face au Stade Rennais FC. Après la rencontre, le coach de 57 ans a révélé les clés de cette victoire tactique.

Éric Roy satisfait de son approche tactique novatrice

Privé de plusieurs joueurs en raison de blessures, Éric Roy a modifié son habituel schéma en 4-3-3 pour adopter un 4-2-2-2 face au Stade Rennais. Ce choix stratégique a permis d’exploiter au mieux la complémentarité de Mama Baldé et Ludovic Ajorque en attaque. Au milieu de terrain, Edimilson Fernandes, Mahdi Camara et Hugo Magnetti ont brillé par leur efficacité, tandis que Kamory Doumbia, positionné plus haut, a dynamisé les offensives brestoises.

Ce système audacieux a porté ses fruits, permettant au Stade Brestois de décrocher une victoire précieuse. À l’issue du match, Éric Roy s’est exprimé sur ce choix tactique :

« Avec un effectif diminué, je suis forcément satisfait du résultat. Ce nouveau système (4-2-2-2) et cette tactique montrent la résilience de ce groupe. Les garçons n’ont rien lâché. Nous avions pour objectif de fermer l’axe, et cela a bien fonctionné. » Malgré la victoire, le technicien nourrit une légère déception : « Je regrette de ne pas avoir réussi à garder un clean sheet. »

Les performances individuelles saluées

Éric Roy n’a pas manqué de féliciter ses joueurs pour leur engagement, en particulier Luck Zogbe : « Luck progresse à chaque match. Il est très investi, et ce résultat récompense ses efforts. J’ai aussi fait tourner l’effectif pour préserver Mathias Pereira Lage, car Luck ne joue pas en Ligue des champions. »

Concernant les blessés, le coach a donné quelques précisions : « Pierre Lees-Melou, absent ce soir, a reçu un coup à l’entraînement. Nous ferons un point rapidement sur son état. Quant à Romain Faivre, il était malade (angine) et n’a pas pu jouer. » Le Stade Brestois devra vite se reconcentrer sur ses objectifs européens, avec un rendez-vous important prévu le mercredi 22 janvier contre le Shakhtar Donetsk.