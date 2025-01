Mercato PSG : Une star de Premier League confirme des discussions avec Luis Campos

Toujours à la recherche des meilleurs pour renforcer son effectif, le PSG scrute aux quatre coins du monde, notamment en Angleterre, où une star de Premier League assure avoir eu des discussions avec Luis Campos en vue d’un transfert au Paris SG.

Mercato PSG : Mercato : Bernardo Silva explique pourquoi il a dit non au Paris SG

<Régulièrement annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, notamment à l’été 2023 pour remplacer Kylian Mbappé, qui avait rejoint le Real Madrid, Bernardo Silva a toujours privilégié Manchester City. Le milieu offensif de 29 ans a donc repoussé les avances de Luis Campos, conseiller sportif du PSG, qui l’avait fait venir à l’AS Monaco en 2014. Interrogé par l’émission Téléfoot ce dimanche, l’international portugais est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rester chez les Citizens.

« Luis Campos est un ami sur le plan professionnel. J’aimais beaucoup travailler avec lui, il m’a beaucoup aidé à Monaco. On se parle souvent, et c’est vrai qu’il y a eu des discussions au sujet d’une arrivée au PSG », a reconnu Bernardo Silva, avant d’ajouter : « mais je me sens bien à City, c’est le club qui m’a offert six Premiers Leagues et une Ligue des Champions en sept ans. Je ne voulais pas… Je me sens bien ici, je suis très, très heureux. »

Le milieu de terrain portugais retrouvera le Paris SG en tant qu’adversaire mercredi prochain en Ligue des Champions. Un match qu’il attend avec impatience.

Bernardo Silva s’attend à un match équilibré entre le PSG et Man City

Au cours de cette interview accordée à TF1, Bernardo Silva s’est exprimé sur le choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City mercredi prochain, à 21h, au Parc des Princes. Très mal placées dans cette compétition, les deux équipes n’ont plus droit à l’erreur pour leurs trois matches restants. Le protégé de Pep Guardiola s’attend donc à une partie très disputée face à une belle équipe de Paris entraînée par Luis Enrique.

« Le PSG est vraiment une très belle équipe avec beaucoup de jeunes joueurs très talentueux, j’en connais certains (Vitinha, Neves, Mendes), j’apprécie également Barcola et Dembélé. Et surtout leur entraîneur Luis Enrique qui a un style de jeu similaire au nôtre. Ce sera un match avec beaucoup de pression », a expliqué Bernardo Silva.