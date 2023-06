Désireux de découvrir un nouveau projet après avoir remporté la LDC avec Manchester City, Bernardo Silva aurait tranché entre le PSG, le Barça et Al-Hilal.

En conférence de presse avec sa sélection, vendredi passé, Bernardo Silva s'est exprimé sur son avenir en club. Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025, le milieu offensif de 28 ans s’est montré évasif sur son futur, alors que son nom est associé au Paris Saint-Germain, au FC Barcelone et à Al-Hilal, en Arabie saoudite.

« Je ne fuis pas les questions. La vérité est que, même si ici ce n'est pas le lieu, je ne sais pas encore concernant mon avenir. Je vais être très sincère, je ne sais pas, nous verrons prochainement. Et même si je le savais, ce n'est pas le lieu pour en parler. Mais la réalité c'est que je ne sais pas », a déclaré l’international portugais. Une semaine plus tard, les lignes semblent avoir bougé concernant la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Bernardo Silva fait de Paris son option numéro 1

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 50 millions d’euros, Bernardo Silva commence à ressentir de la lassitude et aimerait changer d’air depuis la saison dernière. Alors qu’il vient de remporter la Ligue des Champions avec les Citizens, le compatriote de Cristiano Ronaldo pense que c’est le moment idéal pour rejoindre un nouveau projet. Ce vendredi, le média 90Min confirme que l’ancien joueur du Benfica Lisbonne est effectivement à la recherche d'un nouveau challenge pour quitter les rangs de Manchester City durant ce mercato estival.

Et malgré une proposition pharaonique venue du Moyen-Orient, le protégé de Pep Guardiola ne souhaite pas donner suite à Al-Hilal et fait du Paris Saint-Germain son « option privilégiée » à ce jour. Le média sportif explique que Bernardo Silva a bien reçu une offre de contrat de plus de 90 millions d'euros pour aller retrouver Cristiano Ronaldo et Karim Benzema en Saudi Pro League. Mais le joueur préfère poursuivre son aventure en Europe et a donc dit « non » à l’Arabie saoudite.

Si le Barça était son choix préférentiel dès le départ, les Blaugranas ne semblent pas avoir les fonds nécessaires pour conclure ce dossier. Sauf revirement, Bernardo Silva devrait donc venir remplacer Lionel Messi au PSG s’il quittait l’Angleterre cet été. Toujours selon la même source, il aimerait toutefois connaître le nom du futur entraîneur parisien pour parler avec lui avant de signer. L’officialisation attendue de Luis Enrique devrait donc accélérer les choses dans ce dossier dans les jours à venir.