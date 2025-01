Mercato PSG : Luis Enrique pousse Presnel Kimpembe au FC Nantes ?

De passage en conférence de presse, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a fait une déclaration fracassante qui pourrait pousser momentanément Presnel Kimpembe vers la sortie, notamment au FC Nantes. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique dresse un terrible constat pour Presnel Kimpembe

Luis Enrique a expliqué les raisons qui le poussent à retarder le retour à la compétition de Presnel Kimpembe, convoqué, mais non utilisé contre Espaly en Coupe de France et face au RC Lens en Ligue 1. Depuis sa rupture du tendon d’Achille en février 2023 contre l’OM, le défenseur central de 29 ans attend toujours de disputer ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain.

Après le match de Coupe de France contre la modeste formation d’Espaly, Luis Enrique a expliqué que « les conditions n’étaient pas idéales pour que Kimpembe revienne. » Vendredi, à la veille de la victoire à Lens (2-1), le technicien espagnol a de nouveau été interrogé sur le cas de l’international français, qui a repris l’entraînement collectif en novembre dernier. Agacé par l’insistance des journalistes, le successeur de Christophe Galtier s’est montré très clair concernant la situation du Champion du monde 2018.

« C’est simple, je suis enchanté et j’ai profondément le désir qu’il retrouve son meilleur niveau. Et je considère qu’il n’est pas encore à un niveau suffisant pour la compétition. » Alors qu’il se sent prêt à fouler les pelouses, Kimpembe doit encore patienter puisque son entraîneur ne le trouve pas au niveau pour jouer. Cette situation pourrait pousser le joueur formé au Paris Saint-Germain à aller voir ailleurs momentanément.

Kimpembe prêt à rejoindre les rangs du FC Nantes cet hiver ?

Prêt à jouer depuis près d’un mois, Presnel Kimpembe n’a toujours pas retrouvé les terrains. Cette situation, due aux choix de Luis Enrique, agace le partenaire de Marquinhos. D’après les renseignements obtenus par PSG Inside Actus, le natif de Beaumont-sur-Oise est particulièrement remonté contre son coach.

En cause : le manque de temps de jeu accordé par l’ancien entraîneur du Barça. Kimpembe se sent pourtant prêt physiquement et semble avoir retrouvé toutes ses sensations à l’entraînement. La relation avec le coach asturien semble s’être détériorée : ce dernier éviterait les discussions avec Kimpembe et ne lui fournirait aucune explication cohérente quant à son absence sur le terrain.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Presnel Kimpembe espère toujours une prolongation et pourrait donc être tenté par un prêt cet hiver afin d’avoir du temps de jeu et prouver au club qu’il peut encore apporter à l’équipe. Si un tel scénario se produisait, le FC Nantes serait disposé à accueillir le vice-capitaine des Rouge et Bleu.

En effet, avec le possible départ de Nathan Zézé, les Canaris envisageraient sérieusement l’option Kimpembe. Grand fan du joueur, l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, aurait intensifié la pression sur ses dirigeants afin qu’ils agissent rapidement. Un potentiel transfert de Kimpembe à Nantes serait un mouvement stratégique pour le club, si les conditions s’avèrent favorables.

L’arrivée de ce joueur pourrait apporter une nouvelle dynamique à la défense nantaise, selon les observateurs. De son côté, le joueur aurait l’occasion d’avoir du temps de jeu durant les six prochains mois pour prouver à Luis Enrique qu’il a encore sa place au Paris SG. Reste maintenant à savoir si Presnel Kimpembe sera intéressé par cette option.