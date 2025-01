RC Strasbourg : la réponse franche de Liam Rosenior à Pablo Longoria

En clôture de la 18e journée, la Ligue 1 a offert un duel captivant entre le RC Strasbourg et l’Olympique de Marseille. La rencontre s’est soldée par un match nul (1-1), marqué par un penalty controversé qui alimente les débats. Pablo Longoria, président de l’OM, s’est indigné de cette décision arbitrale. S’adressant à DAZN, l’entraîneur strasbourgeois Liam Rosenior a répondu avec assurance.

Les critiques de Pablo Longoria

Favoris avant le coup d’envoi, l’Olympique de Marseille a été surpris par un RC Strasbourg conquérant. Les hommes de Liam Rosenior ont ouvert le score grâce à Emanuel Emegha dès la 23e minute. Les Strasbourgeois ont tenu bon jusqu’à la pause, avant que Mason Greenwood n’égalise pour les Phocéens sur penalty.

La tension est montée en deuxième mi-temps. À quelques minutes du coup de sifflet final, Jonathan Rowe, ailier marseillais, a été bousculé dans la surface de réparation. Cependant, l’arbitre n’a pas accordé de penalty, malgré les protestations des joueurs marseillais. Cette décision a provoqué la colère de Pablo Longoria, qui s’est exprimé avec véhémence :

« Il faut dire stop ! L’action du penalty sur Rowe, c’est un scandale. Il y avait une occasion nette de but, et le joueur adverse n’est pas en action de jouer le ballon. Qu’est-ce qu’il faut de plus ? Jusqu’où ira-t-on avec l’Olympique de Marseille ? Pourquoi le VAR ne l’a pas signalé ? », s’est indigné Longoria auprès de DAZN.

S’adressant également à Johan Djourou et Benoît Cheyrou, consultants du soir, il a ajouté : « Vous avez joué au football. Une action où le défenseur ne joue pas le ballon, met la main dans le dos et pousse, c’est une faute manifeste. C’est penalty toute la vie. Je ne comprends pas ! Avec la vitesse, il y a clairement faute. »

Photo : Pablo Longoria, président de l’OM, travaille sur le mercato

La réponse de Liam Rosenior

De son côté, Liam Rosenior s’est montré satisfait du résultat et n’a pas partagé l’avis du président marseillais. L’entraîneur anglais, âgé de 40 ans, a estimé que la décision arbitrale était correcte :

« Mon travail, c’est d’entraîner mon équipe. J’ai vu qu’il y avait un sujet autour d’un penalty, mais de mon point de vue, il n’y en a pas. Je pense que l’arbitre a été solide et juste. Si je me trompe, je m’excuserai sans problème. » Ce fait de jeu controversé risque de continuer à faire parler sur les réseaux sociaux et parmi les supporters de l’Olympique de Marseille.