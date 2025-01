Mercato LOSC : Un nouveau club fonce sur Jonathan David à Lille !

Après plusieurs saisons passées au LOSC, Jonathan David pourrait quitter Lille à l’issue de cet exercice. Un nouveau club sonde le terrain pour le recruter.

Mercato LOSC : Jonathan David sur le départ de Lille, direction Angleterre ?

Jonathan David passe certainement ses derniers mois au LOSC. Libre de tout contrat à l’issue de cette saison, l’attaquant de Lille suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Le buteur canadien aurait décidé de ne pas renouveler son contrat avec Lille. Parmi les prétendants, le Bayern Munich et surtout le FC Barcelone sont en pole position pour recruter Jonathan David. Le Barça, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski, cible le joueur de 24 ans.

En Italie, l’Inter Milan et la Juventus Turin se positionnent aussi pour le recruter. Selon les informations du Corriere dello Sport, la Juventus cherche un concurrent à Dusan Vlahovic et aurait jeté son dévolu sur Jonathan David. L’Inter Milan suit aussi de près la situation de l’international canadien et envisage de le recruter à la fin de son contrat pour compenser le potentiel départ de l’attaquant français Marcus Thuram.

Un autre concurrent de taille entre dans la course pour la signature de l’attaquant canadien. Selon les informations de Tribal Football, Newcastle United se positionne pour s’attacher les services de Jonathan David. Les Magpies seraient à la recherche d’un prolifique attaquant pour renforcer leur ligne offensive.

Le profil de Jonathan David, auteur de 18 buts et 7 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison, intéresse Newcastle. Les dirigeants du club anglais auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur en vue d’un éventuel transfert lors du prochain mercato estival.