Coup de tonnerre à Lille : Jonathan David tout proche du PSG ?

Susceptible d’attirer un nouvel attaquant cet hiver, le PSG pourrait bien créer la surprise en ce début d’année 2025. À six mois de la fin de son contrat à Lille, Jonathan David pourrait notamment débarquer dans la capitale. Explications.

Mercato LOSC : Le PSG accélère pour Jonathan David

Il y a encore quelques semaines, une arrivée de Jonathan David au FC Barcelone semblait inéluctable. Grand fan du club espagnol, l’attaquant de 24 ans était sur le point de donner son accord à Joan Laporta afin de rejoindre gratuitement l’effectif de Hansi Flick l’été prochain. Mais visiblement, au sein du club culé, des doutes subsistent quant à la capacité de Jonathan David à succéder à Robert Lewandowski.

Un frein, puis un refroidissement ont marqué un dossier qui paraissait pourtant conclu. Face aux problèmes financiers, qui rendent actuellement impossible l’inscription de Dani Olmo en Liga, le Barça se voit contraint de renoncer à cette piste. Intéressé par le buteur du LOSC, le Paris SG aurait alors saisi l’opportunité et serait entré en scène.

À la recherche d’un nouvel attaquant prolifique, le club de la capitale serait attentif à la situation de Jonathan David, qui présente un atout majeur : sa connaissance de la Ligue 1, avec 101 buts inscrits dans le Championnat de France depuis 2020. De plus, il sera libre de tout contrat en juin. Et Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui offrir le salaire de ses rêves.

Un salaire déterminant pour convaincre Jonathan David ?

Sous contrat au LOSC jusqu’au 30 juin prochain, Jonathan David sait qu’il a l’opportunité de signer le contrat de sa vie. En pleine forme, le protégé de Bruno Genesio, actuel meilleur buteur du championnat français, attire l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Cependant, le club de Nasser Al-Khelaïfi a les moyens de lui offrir des conditions salariales très attractives.

Et selon Livefoot, si le Paris SG maintient son offre, le transfert pourrait s’avérer très intéressant et Jonathan David pourrait donc intégrer le collectif de Luis Enrique dès cet hiver. Ce qui permettrait au LOSC d’empocher quelques millions d’euros et éviter ainsi un départ libre de son numéro 9 dans six mois.