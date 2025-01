Nasser Al-Khelaïfi pousse un coup de gueule après PSG – Man City

Après l’éclatante victoire du PSG contre Manchester City, mercredi soir au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, a failli péter un câble suite à une question d’un journaliste.

« Vous cherchez les problèmes » : Nasser Al-Khelaïfi recadre un journaliste après PSG – Man City

Présent dans les couloirs du Parc des Princes après l’incroyable « Remontada » du Paris SG face à Manchester City (4-2), mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté devant les médias. Malgré son immense bonheur après l’excellente partie livrée par ses hommes, le président du Paris Saint-Germain n’a que très peu apprécié une question d’un journaliste espagnol du média El Chiringuito, qui voulait savoir si l’équipe parisienne était meilleure sans Kylian Mbappé.

« Vous savez, vous cherchez les problèmes. Je parle de mes joueurs. Si vous me posez une question, interrogez-moi sur mes joueurs », s’est énervé l’homme d’affaires qatari, qui assure qu’aujourd’hui, la star, c’est le collectif mis en place par Luis Enrique.

« On a beaucoup de jeunes joueurs, mais on a montré qu’on était une grande équipe, avec de grands joueurs. Aujourd’hui, la star, c’est l’équipe. Honnêtement, tout le monde a été parfait », a ajouté Al-Khelaïfi, qui a frôlé le pire durant cette rencontre.

Al-Khelaïfi a failli avoir une crise cardiaque

Grâce à des buts d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, le PSG a recollé au score face à Manchester City, avant que João Neves ne donne l’avantage à son équipe et que Gonçalo Ramos ne scelle la victoire dans le temps additionnel. Ce résultat permet au Paris Saint-Germain de se hisser dans la zone qualificative pour le prochain tour et de valider son billet la semaine prochaine à Stuttgart en obtenant au moins un match nul.

Euphorique au micro de Canal+ après la victoire de son club, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé avec enthousiasme et a avoué que cette victoire dans les dernières minutes a failli lui coûter une crise cardiaque.

« Mon cœur s’est presque arrêté, heart attack. Je suis très fier de mon équipe. On jouait contre une grande équipe, dans une situation où nous n’étions pas sûrs d’être qualifiés en Ligue des Champions, face à un grand entraîneur et de grands joueurs. On a montré qu’on était une grande équipe aussi », a confié Nasser Al-Khelaïfi.