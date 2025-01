AJ Auxerre : Christophe Pélissier déterminé à stopper la spirale négative face à l’ASSE

L’AJ Auxerre reste sur une série de six matchs sans victoire en Ligue 1, une dynamique inquiétante qui fait plonger le club au classement général. Christophe Pélissier, l’entraîneur auxerrois, espère inverser la tendance ce week-end face à l’AS Saint-Étienne.

L’ambition de Christophe Pélissier : « Casser la spirale et gagner »

Après un début de saison prometteur, marqué par de bons résultats et une solide première partie de championnat, l’AJ Auxerre connaît une véritable chute libre. Depuis la trêve de Noël, les performances ont chuté, reléguant le club bourguignon à la 11e place. La dernière victoire d’AJ Auxerre, toutes compétitions confondues, remonte au 24 novembre 2024.

Christophe Pélissier veut redonner un souffle à son équipe et compte sur le prochain match face à Saint-Étienne pour amorcer un retour à la victoire : « Ce sera un match très difficile car Saint-Étienne exerce une énorme pression sur l’adversaire en jouant très haut. Mais on se doit de casser cette spirale et de gagner cette rencontre », a déclaré le coach.

Le technicien bourguignon a également dévoilé une partie de sa stratégie : « Il faut qu’on soit capables de récupérer le ballon plus haut. Nos adversaires connaissent nos forces, alors il est peut-être temps de proposer des choses différentes. »

Une défense décimée, principale cause des difficultés

Interrogé sur les raisons des contre-performances de son équipe, Christophe Pélissier a pointé du doigt les absences en défense, un secteur clé fragilisé par les blessures et les suspensions : « La défense est le socle d’une équipe, mais avec les suspensions et les blessures, je n’ai pas pu aligner la même charnière trois fois de suite. C’est compliqué, mais on doit faire avec. »

L’entraîneur a également donné des nouvelles de ses joueurs indisponibles : « Théo Bair a eu un mois de janvier difficile sur le plan physique. Il doit retrouver du rythme en enchaînant les entraînements. Il sait qu’il doit exploiter davantage son potentiel athlétique pour aider l’équipe. »

Enfin, il a confirmé d’autres absences : « Danois n’est toujours pas rétabli et Osho est suspendu, mais on récupère Jubal pour ce match », a-t-il conclu.