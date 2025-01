Mercato ASSE : Une piste offensive de Saint-Etienne se referme au profit d’un club de Bundesliga

Une piste attribuée à l’ASSE pendant ce mercato hivernale est en passe de se refermer. Le joueur ciblé par le club ligérien se serait rapproché d’une formation de Bundesliga.

Mercato : Nordin se rapproche du Borussia Mönchengladbach et s’éloigne de l’ASSE !

L’ASSE va devoir renoncer à la piste menant à Arnaud Nordin, un joueur formé au club stéphanois qui a rejoint Montpellier HSC en juillet 2022. Son nom circulait parmi les cibles potentielles des Verts, en quête de renforts offensifs cet hiver.

Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Germany, le Borussia Mönchengladbach est « en discussions avancées » avec l’ailier de 26 ans. Ces négociations pourraient aboutir à une signature avec le club de Bundesliga avant la fermeture du mercato hivernal en Allemagne, d’après cette même source.

Le Montpellier HSC veut éviter un départ libre d’Arnaud Nordin

Arnaud Nordin fait partie des joueurs cadres de l’équipe du MHSC. Il a participé à 16 des 18 matchs de Ligue 1 déjà disputés cette saison, dont 14 en tant que titulaire. Il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Toutefois, le contrat de l’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne expire en juin 2025 et le club héraultais n’a pas les moyens de le conserver au-delà de cette échéance. D’aileurs, son salaire est l’un des plus importants du vestiaire de La Paillade.

Son départ est donc souhaité par le président Laurent Nicollin dès cet hiver, afin de récupérer une indemnité. La valeur d’Arnaud Nordin est estimée à 8 millions d’euros, mais à cinq mois d’un départ libre de Montpellier, il devrait être transféré pour un montant inférieur.