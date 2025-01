Mercato PSG : C’est confirmé, un crack mondial veut signer au Paris SG

Mécontent des propositions de sa direction, Nuno Mendes a envisagé un départ du PSG. Manchester United espérait profiter de cette situation pour l’attirer l’été prochain. Mais le crack portugais aurait finalement changé d’avis.

Mercato PSG : Prolongation imminente au Paris SG ?

Le cas de Nuno Mendes a été l’un des enjeux majeurs au PSG ces dernières semaines. Alors qu’une prolongation à Paris semblait imminente, l’intérêt supposé de Manchester United a semé le doute. L’ancien latéral gauche du Sporting Portugal étant enchanté à l’idée de retrouver son ancien mentor Ruben Amorim chez les Red Devils. Sans compter la perspective de toucher un salaire plus conséquent en Premier League.

Alors que le contrat de Nuno Mendes expire en juin 2026, le PSG s’était même déjà mis à la recherche d’un défenseur de classe mondiale pour éventuellement remplacer l’international portugais. Mais aux dernières nouvelles, tout semble rentrer dans l’ordre entre le joueur de 22 ans et la direction du Paris SG.

« Nuno Mendes, après que son entourage a lancé des rumeurs d’un intérêt de Manchester United afin de faire monter les enchères, devrait rapidement prolonger. Il veut rester et sa prolongation est en très bonne voie », révèle le journaliste Laurent Perrin lors d’une session de questions-réponses sur le site du quotient Le Parisien. Une tendance confirmée par un autre média local.

Le Paris SG s’est montré ferme pour Nuno Mendes

Récemment, le journal L’Équipe a confirmé que Nuno Mendes était ouvert à un départ à Manchester United dès cet hiver. Les négociations étaient bloquées entre le Paris SG et son jeune défenseur portugais pour la prolongation d’un contrat expirant en 2026.

Photo : Nuno Mendes

Mais les dirigeants du Paris SG n’ont jamais ouvert la porte au protégé de Luis Enrique, plus à l’aise dans le système de jeu depuis que l’entraîneur espagnol lui donne plus de libertés offensives. Nuno Mendes se verrait désormais rester dans la capitale et y prolonger son bail, assure le quotidien sportif. Un revirement qui devrait réjouir Luis Enrique, qui apprécie particulièrement le natif de Lisbonne.